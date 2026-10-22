Brindan herramientas para prevenir el bullying y el grooming

El Ministerio de Desarrollo Humano realizó talleres en escuelas de Puesto Viejo y Aguas Calientes para prevenir el bullying y el grooming y promover el respeto y la empatía.

22 DE OCTUBRE DE 2026

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, realizó talleres de prevención del bullying y el grooming en instituciones educativas de Puesto Viejo y Aguas Calientes, promoviendo el respeto, la empatía y la convivencia saludable.

El objetivo de las actividades es brindar herramientas a estudiantes y docentes para reconocer situaciones de violencia, prevenirlas y conocer los canales institucionales de orientación y acompañamiento. Los talleres estuvieron a cargo de Rebeca Juárez, coordinadora de Abordaje Integral de Niñez y Adolescencia en Entornos Digitales y Sociales, junto a su equipo técnico.

Prevención de bullying y grooming

Las actividades se desarrollaron junto al proyecto “Promotores de Derechos” y alcanzaron a estudiantes de distintas instituciones, entre ellas la Escuela N° 23 “Maestros Argentinos” y el Bachillerato Provincial N° 14 “Juan Minetti” de Puesto Viejo y Bachillerato Provincial N° 20 de Aguas Calientes.

Durante los encuentros se abordaron temáticas vinculadas al bullying, el grooming y los entornos digitales, destacando la importancia de construir vínculos saludables y espacios seguros, tanto en las escuelas como en las redes sociales.

Maricel Llanos, profesora de Letras del Bachillerato Provincial N° 14 “Juan Minetti”, destacó la importancia de contar con estos espacios de formación y acompañamiento para los adolescentes. Señaló que el bullying genera violencia y consecuencias negativas, por lo que resulta fundamental la intervención de los adultos.

Asimismo, valoró el acompañamiento de los organismos especializados, que brindan asesoramiento y herramientas para que docentes y responsables puedan orientar a los estudiantes, promover valores humanos y fortalecer una convivencia basada en el respeto.

Por su parte, Aina Acosta, estudiante del Bachillerato Provincial N° 14 “Juan Minetti”, calificó la jornada como interesante y destacó especialmente la historia de Mica compartida durante el encuentro. También remarcó la importancia de hablar sobre estas problemáticas y generar conciencia sobre el bullying y el grooming, incluso cuando algunos adolescentes consideran que estos temas no les interesan o les resultan aburridos.

Los talleres propiciaron espacios de participación, diálogo y reflexión para que los estudiantes pudieran expresar sus inquietudes, reconocer situaciones de hostigamiento y comprender la importancia de actuar ante hechos de violencia. En este sentido, el intercambio con los equipos especializados contribuye a fortalecer la escucha, la empatía, la solidaridad y el compromiso de toda la comunidad educativa en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se destaca la importancia de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones educativas para fortalecer la prevención, promover el conocimiento de los derechos y favorecer el acceso a recursos institucionales de orientación y acompañamiento, contribuyendo a la construcción de entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia.



