Concejales recibieron al Procurador de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Concejales capitalinos se reunieron esta mañana con el Procurador Municipal, Dr. Pablo Rodríguez, y el Procurador Adjunto, Dr. Miguel Malagray, quienes se presentaron en la institución parlamentaria en respuesta a un pedido de informes sancionado en sesión ordinaria, referido a la cantidad de juicios en los que el municipio de San Salvador de Jujuy es parte actora o parte demandada, y al monto de deudas que dichas causas municipales implican para las finanzas municipales.

Finalizado el encuentro, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, destacó la predisposición de los representantes del Ejecutivo local: "Hace un par de sesiones se aprobaron unos pedidos de informes a la Procuración para que nos remitan el listado de juicios en los cuales la Municipalidad es parte, ya sea como actora o demandada. Cuando tuvieron el informe listo para enviarlo, tanto el procurador, Dr. Rodríguez, como el Dr. Mallagray, ofrecieron venir personalmente a explicar cada uno de los casos y responder todo tipo de preguntas”.

“No hay nada aquí que no pueda explayarse, dado el profundo conocimiento que tienen del tema, así que no solo trajeron la documentación por escrito, sino que se presentaron, respondieron inquietudes y explicaron métodos, procedimientos, distribución y organigrama", añadió Millón.

Finalmente, el edil radical enfatizó el valor de estas instancias de articulación: "Por mi parte, quedé muy satisfecho y supongo que los concejales presentes, también. Esto es parte de la transparencia que siempre pregonamos: los pedidos de informes no son únicamente para controlar, sino también para dar a conocer y explicar las tareas que se llevan adelante", concluyó.

El procurador municipal, Dr. Pablo Rodríguez, comentó: “Esta reunión fue a raíz de un pedido de informe que nos había realizado el Concejo Deliberante; tomamos la decisión, junto al Dr. Mallagray, de venir personalmente para ampliar cualquier tipo de duda o consulta que tenga el Concejo respecto a la tarea que realiza el Departamento de Judiciales dentro de la Procuración”.

“Creo que ha quedado muy en claro, la Procuración tiene una tarea muy ordenada, es un equipo técnico realmente consolidado y entendemos que los concejales se fueron con mucha claridad y transparencia, viendo el trabajo que se hace, básicamente cumpliendo lo que dice la Carta Orgánica, que es defender el patrimonio del municipio”, agregó.

Respecto del pedido de informe sobre cuestiones de género, que también se habló en la reunión, el Dr. Mallagray dijo: “Trajimos un informe detallando cuál es el trabajo que realiza el Departamento Potenciar Ciudadano, informamos sobre la cantidad de seguimientos que hace el Departamento respecto de usuarias que presentan denuncias y cuántos casos fueron judicializados”.

En ese sentido, el funcionario resaltó que la respuesta por parte de los concejales “fue positiva, pudimos evacuar las consultas que tenían y, por supuesto, estamos a disposición por si tienen consultas particulares sobre algún tema detallado en el informe”.

Participaron del encuentro, además del presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, los concejales Néstor Barrios, Brenda Carabajal, Blanca Ontiveros, Roberto Díaz, Graciela Carrasco, Keila Zequeiros, Melina Doguino y Liliana Giménez.

Nota Audiovisual: https://youtu.be/YWMEX5k8lgQ