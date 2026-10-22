Recordando A - Fortunato Ramos nació el 16 de octubre de 1947 en Coraya

Fortunato Ramos nació el 16 de octubre de 1947 en Coraya, Departamento de Humahuaca, Provincia de Jujuy. Maestro Normal Nacional Regional, escritor, músico regional, recitador costumbrista, labrador de la tierra, colaborador del Tantanakuy que año tras año se realiza en la Quebrada de Humahuaca.

El cortometraje "Ecos sobre los Andes" de Miguel Pereyra y Federico Urioste gira sobre el quehacer de este poeta humahuaqueño.

Con diferentes actividades busca redescubrir, afirmar y difundir la cultura quebradeña. Difunde la audición "Humahuaca, corazón de la Quebrada" desde 1976, por L.R.A 22 Radio Nacional Jujuy y L.R.A. 16 Radio Nacional La Quiaca.

Con esta audición se acreditó dos importantes galardones: los "Broadcasting" 1993 y 1995. Descubierto y alentado por Jaime Torres, se presenta en ocasiones a su lado y otras solamente con su erke, poesías y vivencias.

Realizó giras a diferentes puntos del exterior, junto a Huayra Muyoj, grupo jujeño, a Francia y Bélgica; junto a Jaime Torres a Israel, Australia, Indonesia, Malasia y Singapur.

La base del largometraje "La deuda interna", de Miguel Ángel Pereyra, es parte de la vida de un alumno de Santa Ana, Veronico Cruz; relato vivencial escrito por este maestro rural.

Ejecutante del acordeón en los carnavales de la Quebrada de Humahuaca, pudo concretar sus grabaciones junto a Jaime Torres, al grupo Los hijos de Humahuaca y al grupo Cacharpaya.

2017





El CD "¡Vivo acá!" del grupo roquero Divididos, contiene el erke de Fortunato, en el tema: Mañana en el Abasto. Grabó además con el conocido cantor purmamarqueño Tomás Lipán y la zagala humahuaqueña Mónica Pantoja.

Publicó los siguientes libros: "Poemas costumbristas de un maestro rural", "Los runas y changos del alto", "Costumbres, poemas y regionalismos", "Collas de la Quebrada de Humahuaca" (traducido al inglés, francés y alemán) y "Personajes de la Quebrada de Humahuaca", éste su nuevo libro que presentamos aquí. .:

Obras de Fortunato Ramos 1989 Los runas y changos del alto 1998 El Colla : Sus costumbres, sus paisajes, su cultura. 2003 Costumbres, poemas y regionalismos 2007 Personajes de la Quebrada de Humahuaca.

FUENTE : Publicación de Radio Folklore 90 On-line