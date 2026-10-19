El Municipio realizó una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en el Puente Lavalle

19 octubre, 2026

En el marco del Mes Rosa y de las actividades de concientización por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante la jornada denominada “Me Quiero, Me Cuido”, en ambos extremos del Puente Lavalle, con el propósito de acercar información a la comunidad y promover hábitos saludables para el cuidado de la salud.

La iniciativa contó con la participación de equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano, que recorrieron uno de los sectores más transitados de la ciudad para dialogar con vecinos y vecinas, distribuir material preventivo e informativo y destacar la importancia de realizar controles médicos periódicos para favorecer la detección temprana del cáncer de mama.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó, “estamos en el Mes Rosa, que es durante octubre, a raíz de que el 19 se celebra el Día de la Prevención del Cáncer de Mama, entonces hemos salido con todo el equipo de la secretaría, porque creemos importante sensibilizar, no solo a las mujeres, sino a los hombres también, que nos pongamos al servicio de las mujeres para que se hagan la mamografía, ya que, detectando el cáncer con tiempo, es curable”.

Asimismo, destacó la importancia de aprovechar los espacios públicos de gran circulación para multiplicar el alcance de estos mensajes preventivos, “nos parece muy importante que la gente lo sepa, y es el mensaje que transmitimos a cada una de las mujeres en este lugar histórico de la ciudad, porque el puente Lavalle está cumpliendo 100 años, ha sido el primer puente que se ha hecho para cruzar el río Xibi Xibi, y por acá circula muchísima gente. Por ese motivo, estamos en una campaña, en ambos lados del puente”, destacó.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva y Salud, Itatí Gloss, remarcó el sentido de la propuesta y la necesidad de promover el autocuidado durante todo el año, “estamos llevando a los vecinos el mensaje positivo ‘Me quiero, Me cuido’, y el mejor regalo entre amigas es cuidarse, porque sabemos que es importante en este mes prestarnos atención. En realidad, debería ser todo el año, pero tenemos esta fecha tan importante que hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, entonces, nos pareció importante traer diferentes temáticas para cuidarnos: hábitos como descansar bien, comer bien, hacernos los chequeos, que es importante ir al médico una vez al año en general y mujeres al ginecólogo”.

Gloss también subrayó que la prevención requiere del compromiso de toda la comunidad y detalló algunas de las acciones que se impulsan para facilitar el acceso a los controles de salud, “tanto para mujeres como hombres es importante, porque es una problemática que afecta a todos, así que por eso traemos diferentes propuestas, que la gente se acerque, se pueda tomar la presión, y también estamos trabajando con el convenio de la Clínica Fátima con la municipalidad para que una persona que no tiene obra social se agrupe con un empleado municipal y se pueda hacer la mamografía de manera gratuita”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/mTuW_r4iQ7g