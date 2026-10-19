El Móvil Gym de Alto Comedero celebró su cuarto aniversario con una gran convocatoria

19 octubre, 2026

La propuesta impulsada por la Dirección de Deportes del Distrito Alto Comedero reúne cada sábado a vecinos y familias en el Multiespacio El Alto, con actividades que promueven el movimiento, la recreación y el bienestar integral.

Con una gran convocatoria, se celebró el cuarto aniversario del Móvil Gym en el Multiespacio El Alto, una iniciativa que nació como una alternativa para las familias de Alto Comedero y que, con el paso del tiempo, se consolidó como un espacio de encuentro comunitario.

La actividad, organizada por la Dirección de Deportes del Distrito Alto Comedero de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, propone mucho más que ejercicio físico: a través de la música, el baile y la recreación, los profesores acompañan a los participantes en jornadas que contribuyen al bienestar físico y emocional.

Cada sábado, vecinos y vecinas se acercan al Multiespacio El Alto para compartir esta experiencia, que fomenta los hábitos saludables, la integración y el disfrute en comunidad.

En el marco de los festejos, una de las asistentes expresó su agradecimiento por la continuidad de la propuesta y destacó la importancia de contar con espacios de estas características: “Un enorme agradecimiento al intendente Raúl Jorge por darnos este espacio de recreación para la familia, que tan bien nos hace”.



