El NIDO Cuyaya celebrará el Día de la Madre este viernes

19 octubre, 2026

El Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) del barrio Cuyaya realizará este viernes 23, a partir de las 17 horas, una jornada especial para celebrar el Día de la Madre. La propuesta incluirá espectáculos musicales, baile, teatro y una muestra de las actividades de los talleres de capacitación con salida laboral.

El encuentro es organizado por la administración del NIDO Cuyaya, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el objetivo de agasajar a las madres del barrio y de sectores aledaños. La participación será libre y gratuita, aunque algunas actividades requerirán inscripción previa por contar con cupos limitados.

Pedro Sato, responsable de la institución, explicó que “el viernes 23, a partir de las 17 horas, se va a realizar una serie de actividades vinculadas con los distintos talleres del NIDO Cuyaya”.

En este marco, detalló que habrá clases de yoga, un taller de pintura sobre cajas de fibra fácil y la presentación de dos obras teatrales: “La rebeldía jujeña no tiene edad”, dirigida por Germán Romano e interpretada por el Grupo Desafío, y “Sabasco”, a cargo del grupo de la Asociación Japonesa de Jujuy. También habrá espacios de baile con ritmos variados y folklore, además de propuestas relacionadas con los talleres de capacitación gratuitos que se dictan en la institución.

Asimismo, Sato destacó que la jornada estará “abierta a todo el público, desde las 17 horas” y solicitó a quienes deseen participar de los talleres de pintura decorativa y de lifting de pestañas coreanas que se comuniquen previamente con el NIDO Cuyaya, debido a que cuentan con cupos limitados. El resto de las actividades será gratuito.

“Invitamos a los vecinos del barrio y de las zonas aledañas. Estamos trabajando en la institución con más de 30 talleres y vamos a sumar una clase especial para la elaboración de ofrendas y pastelería para Halloween, que estará a cargo de Rolando Santos, especialmente invitado para dictar estas propuestas destinadas a los vecinos”, agregó.

Finalmente, el responsable del NIDO destacó la variedad de opciones de formación y recreación disponibles en el espacio, entre ellas las clases de japonés, teatro y distintas capacitaciones orientadas al ámbito laboral, como corte y confección, lifting de pestañas y electricidad domiciliaria para principiantes. Además, anunció el inicio de un nuevo taller con la profesora Valenzuela el sábado.

Nota audiovisual: https://youtu.be/o570GZPoxM0