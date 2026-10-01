Gerónimo Saravia y Esencia Dúo se presentan en el Centro Cultural Héctor Tizón

1 octubre, 2026

El Centro Cultural Héctor Tizón será escenario de una nueva propuesta del ciclo “Música en el Tizón”, que reunirá a Gerónimo Saravia y Esencia Dúo en un concierto pensado para disfrutar de la música en vivo.

La presentación será el viernes 2 de octubre, a las 20 horas, en el espacio cultural ubicado en Hipólito Yrigoyen esquina Junín.

Las entradas tendrán un valor de $15.000 en puerta, mientras que las anticipadas podrán adquirirse por $10.000 en Polluk, ubicado en El Cardenal 1169, barrio Los Perales, y en el Centro Cultural Héctor Tizón, durante la mañana, de 8 a 12.30 horas.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir una noche de música junto a Gerónimo Saravia y Esencia Dúo, en el marco de la agenda cultural de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.



