Operativo especial de tránsito acompañará las peregrinaciones al Santuario de Río Blanco

1 octubre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que se implementará un operativo especial de tránsito y seguridad vial con motivo de las tradicionales peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, que comenzarán el próximo domingo 4 de octubre y se desarrollarán durante todos los domingos del mes.

El dispositivo contempla el acompañamiento de los peregrinos por parte del personal motorizado y un esquema especial para ordenar y garantizar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal a medida que avance la procesión.

En este marco, desde las 5 de la mañana se realizarán cortes de tránsito de manera progresiva, de acuerdo con el desplazamiento de los peregrinos. Los puntos donde se dispondrán interrupciones serán:

Belgrano y Sarmiento.

San Martín y Otero.

Av. Italia e Ítalo Palanca.

Alte. Brown y Jade Sur.

Alte. Brown e Irigoyen.

J.M. Gorriti y Pueyrredón.

J.M. Gorriti y Pco. Marshke.

J.M. Gorriti y Las Heras.

Las Heras y El Gaucho.

Las Heras y Tte. Fernández.

Las Heras y Malvinas.

Las Heras y Antártida Argentina.

Las Heras y Patagonia.

Las Heras y Zegada.

Alte. Brown y Viltipico.

Alte. Brown y Puna.

Alte. Brown y Gdor. Tello.

Alte. Brown y Zurueta.

Av. Corrientes y Mejías.

Av. 10 de Junio y Mendoza.

Pco. Marshke y C. Catamarca.

Ruta 1 y Av. 2 de Abril.

Ruta 1 y Derivador Altura Empresa Bellomo.

Ruta 1 y Derivador Altura TotalGaz.

Ruta 1 y Derivador Altura Corralón El Mercado.

Pasos peatonales permanentes

Como parte del operativo, permanecerán habilitados pasos peatonales permanentes hasta la finalización de la procesión en sectores estratégicos de la ciudad, entre ellos:

Distribuidor Ingreso a Pco. Marshke altura de la Rtda. de las Américas.

Distribuidor Ingreso a Pco. Marshke altura calle Riobamba.

Ruta 9 Derivador de ingreso a Pco. Marshke y Alte. Brown.

Pco. Marshke y Av. Corrientes.

Ruta 1 y Av. Corrientes.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se informó además que se instalará la señalización móvil correspondiente y se dispondrá la presencia de personal del Cuerpo de Inspectores en los diferentes puntos del recorrido.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prestar especial atención a la presencia de peatones y peregrinos, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

El operativo busca acompañar el desarrollo de una de las expresiones religiosas y culturales más tradicionales de la provincia, procurando garantizar condiciones de seguridad para quienes participen de las peregrinaciones y para quienes deban circular por los sectores afectados.



