Obras de enripiado, cuneteado y nivelación de calles en Villa Jardín de Reyes

1 octubre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, continúa llevando adelante un amplio operativo de mejoramiento y mantenimiento de calles, con trabajos de enripiado, nivelación, cuneteado y limpieza de canales y zanjas en distintos sectores de la jurisdicción.

Las tareas tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y el escurrimiento del agua, especialmente de cara a la temporada de lluvias, mediante un abordaje integral que contempla diferentes intervenciones de acuerdo con las necesidades de cada sector.

En este marco, se realizan trabajos de nivelación y cuneteado en calles Venecia, Camila Acosta, Andreoli, Gaucho Güemes, pasaje Abracaite, Francisco Ferraro y los pasajes 17, 19 y 15. Asimismo, se llevan adelante tareas de enripiado en las calles El Humahuaqueño, Cabezas, Mario Ruiz, pasaje 51 y Lolita Medrano.

La directora de la Delegación Municipal de Reyes, Sylvia Isutegui, destacó el despliegue que se viene realizando en la zona y señaló, “estamos cuneteando, enripiando en calles Andreoli, Venecia, Javier Pantaleón, entre otras”.

Por su parte, el encargado de Obras de la Delegación, David Tilinco, explicó que el operativo se desarrolla durante esta semana en Reyes y continuará posteriormente en Los Molinos, “esta semana se realizan estos trabajos aquí en Reyes, la semana que viene en Los Molinos. Una máquina empezó por el puente Las Peras, calles Andreoli, Gaucho Güemes y Félix Caballero, estamos siguiendo hasta abajo. Hay otra máquina que está en calle El Humahuaqueño realizando enripiado, además calle Profesor Cabezas, y todas las calles que están en la zona”, detalló.

Tilinco precisó que el operativo contempla diferentes tipos de intervención según las características de cada calle, “este trabajo es aproximadamente por 10 días. Hay sectores donde se hace enripiado, en otro estamos haciendo nivelación; con otra máquina estamos haciendo la limpieza de canales y zanjas por el tema de las lluvias que se vienen”, indicó.

Desde la Delegación Municipal también solicitaron la colaboración de los vecinos para facilitar el avance de las tareas y permitir que las calles puedan quedar completamente terminadas. En este sentido, Tilinco pidió a los conductores y frentistas “que tengan cuidado, hay sectores que la delegación está informando para que no dejen los autos sobre la vereda de su domicilio para que podamos realizar los trabajos y queden terminadas las calles, así que le agradecemos de antemano a los vecinos”.