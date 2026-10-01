La Municipalidad avanza con obras de mejora en el Natatorio Guillermo Poma

1 octubre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva adelante trabajos de revestimiento en el Natatorio Guillermo Poma, ubicado en el Centro Deportivo Municipal N.º 1, por lo que las actividades en la pileta permanecen momentáneamente suspendidas. Desde el Municipio solicitaron paciencia a los vecinos y destacaron que las tareas permitirán mejorar las condiciones del natatorio de cara a la próxima temporada de verano.

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodrigo Altea, explicó que los trabajos forman parte de un importante esfuerzo que lleva adelante el Municipio, a través de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Hacienda, para mejorar las instalaciones del Centro Deportivo Municipal Nº 1, uno de los espacios más concurridos de la ciudad y elegido por los vecinos para la práctica deportiva y la incorporación de hábitos saludables.

“Tenemos la pileta inactiva en este gran esfuerzo que se está haciendo desde el Municipio a través de una gran labor de la Secretaría de Obras Públicas y Hacienda, que tiene que ver con darle un salto de calidad a lo que es el Centro Deportivo Número 1, que es el más concurrido de la ciudad”, señaló Altea.

En este marco, detalló que actualmente se trabaja específicamente en el revestimiento de la pileta, una intervención que requiere mantener suspendidas las actividades durante el desarrollo de la obra. “Estamos trabajando particularmente en la pileta con el revestimiento, que nos lleva a tener que tener suspendida las actividades, pero siempre pensando ya en el inicio de actividades de verano”, explicó.

Según indicó, la obra permitirá mejorar la calidad del agua y contar con una temperatura adecuada para la realización de actividades deportivas. “Esto nos va a significar una mejor calidad de agua, una temperatura adecuada para la realización de deporte. También tenemos que saber que esto no son aguas termales, sino que es una temperatura adecuada para la realización de deportes”, sostuvo.

Los trabajos avanzan a buen ritmo y, actualmente, el revestimiento de la pileta presenta un avance superior al 70 por ciento. Una vez finalizada esta etapa, será necesario respetar los tiempos de secado y realizar las pruebas correspondientes de los productos utilizados antes de habilitar nuevamente el espacio.

Finalmente, Altea pidió paciencia a los vecinos que habitualmente utilizan el natatorio para las actividades que dicta el Municipio y remarcó que la pileta volverá a funcionar cuando estén dadas las condiciones para garantizar un uso adecuado y seguro de las instalaciones.

Nota audiovisual: https://youtu.be/HL4-W9V6f_k