Jujuy Abraza Comunidad Saludable: vecinos del distrito Este se reunieron para fortalecer el trabajo comunitario

1 octubre, 2026

El secretario de Desarrollo Humano del Municipio capitalino, Gustavo Muro junto al secretario de Salud Mental de Provincia, Agustín Yécora conformaron una nueva reunión del programa Jujuy Abraza, Comunidad Saludable junto a vecinos del distrito Este, con la finalidad de fortalecer los vínculos comunitarios y abordar distintas problemáticas relacionadas con la salud mental y el bienestar de los vecinos.

Reunidos en el Centro de Atención Municipal de San Francisco de Álava, Muro explico, “en el marco del programa Jujuy Abraza y Comunidad Saludable, el Municipio continúa desarrollando encuentros territoriales en los distintos distritos de la ciudad, con la participación de referentes barriales y representantes de instituciones de la comunidad.”

En esta oportunidad, la reunión se realizó en el sector de San Francisco de Álava, haciendo uso de las instalaciones del CAM como espacio de encuentro. Y añadió, “hemos convocado a referentes de distintos barrios y a las fuerzas vivas de la comunidad, con el objetivo de avanzar en un abordaje conjunto de las principales problemáticas que atraviesan los vecinos”.

En este orden, explicó “el programa apunta a trabajar en salud mental y en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, que fue lanzado en toda la ciudad con alcance en cada distrito, realzando reuniones con los referentes de cada barrio”, señaló.

Muro destacó además el trabajo articulado con la Secretaría de Salud Mental de la Provincia, la Policía de la Provincia y los equipos técnicos municipales. En este sentido, indicó, “Jujuy Abraza surgió inicialmente como una propuesta provincial y que el Municipio la incorporó y adaptó a las necesidades de cada territorio.”

“Participaron no solo los centros vecinales y las escuelas, sino también referentes de los barrios, para iniciar juntos un proceso metodológico de salud mental”, sostuvo el funcionario municipal.

En ese marco, Agustín Yécora, destacó la importancia de profundizar el trabajo territorial y acercar las herramientas de prevención y promoción de la salud mental a los distintos sectores de la ciudad, y argumentó, “la iniciativa surge de un trabajo conjunto entre distintas áreas de Gobierno y el Municipio, a partir de la necesidad de lograr que los programas y estrategias lleguen efectivamente a los barrios”.

Luego apunto a la metodología de trabajo y manifestó, “contempla la conformación de mesas intersectoriales, donde representantes de diferentes sectores pueden conocerse, generar vínculos y construir estrategias de manera conjunta. A partir de estos espacios se busca elaborar un diagnóstico participativo que permita identificar las principales problemáticas de cada territorio y, al mismo tiempo, consensuar posibles soluciones”, sostuvo Yécora.

Por su parte, José Luis Ochoa, administrador del CAM de San Francisco de Álava y presidente del centro vecinal, destacó la importancia del encuentro y anticipó la conformación de una mesa interinstitucional del Distrito Este.

Luego destacó, “el espacio tuvo por finalidad exponer y trabajar de manera coordinada sobre las principales necesidades de los distintos barrios del sector, especialmente en materia de seguridad, educación, salud y otras problemáticas planteadas por los presentes de cada barrio”.

También puso en relevancia la participación del Municipio y de las distintas instituciones, “puesto que la conformación de la mesa permitió generar un espacio de diálogo para lograr respuestas atentas a las demandas de la comunidad vecinal”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/4JUrdqWeEp0