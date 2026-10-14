Inicio de obra en la Ruta 9: "La prioridad es la seguridad de la gente"

Durante los próximos días se pondrán en marcha las obras sobre la Ruta Nacional Nº 9, en el marco del proyecto Travesía Urbana en el Gran Jujuy.

13 DE OCTUBRE DE 2026

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, confirmó que esta semana se pondrán en marcha las obras de refuncionalización sobre la Ruta Nacional Nº 9, en el marco del proyecto Travesía Urbana en el Gran Jujuy.

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario también destacó la determinación del gobernador Carlos Sadir de “dar respuestas rápidas a problemáticas históricas del tránsito”, razón por la cual definió: “la prioridad es la seguridad de la gente”.

Consideró que, para comprender la significancia de esta obra, “hay que contemplar la cantidad de siniestros y muertes que se registran en esa zona”, haciendo hincapié en el impacto directo de la arteria vial en la seguridad de miles de jujeños.

En cuanto a trámites administrativos e instancias parlamentarias en vías de definición, Siufi dejó en claro la postura del Ejecutivo: “el gobernador Sadir expresó con toda claridad que la obra comienza”.

“Los trámites legislativos cumplirán los pasos que sean necesarios, pero la provincia inicia inmediatamente la obra”, reafirmó para luego apuntar que “la prioridad no son los tiempos legislativos, la prioridad es la gente”.

Una obra estratégica

Es oportuno recordar que el proyecto se extiende desde la nueva terminal de ómnibus hasta la zona de empalme con la Ruta Provincial 8, con un trazado total de aproximadamente 5,6 kilómetros. Incluye doble calzada, banquinas pavimentadas, un separador central de hormigón con iluminación, dos colectoras laterales y ocho nudos de conexión estratégicos.

La primera etapa se enfocará inicialmente en los nudos 8 y 7 (desde el barrio Navea hasta después del río Los Alisos) por registrar menor nivel de interferencias.