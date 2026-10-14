Sadir celebró los 120 años de la Escuela Nº 231 de Calilegua con mejoras en sus instalaciones

La Provincia destinó recursos para mejorar las condiciones de la comunidad educativa, en el marco de una política de inversión en infraestructura escolar y articulación con los municipios.

13-10-2026

El gobernador Carlos Sadir participó de la celebración del 120° aniversario de la Escuela Nº 231 “Provincia de Corrientes”, de Calilegua, donde junto a la ministra de Educación, Daniela Teseira, el intendente César Chávez y la comunidad educativa dejó inaugurado un salón multiuso construido con recursos provinciales y mano de obra municipal.

Durante el acto, Sadir destacó la importancia de la educación para el desarrollo de la provincia y remarcó el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que amplíen las oportunidades educativas. Además, agradeció el trabajo del municipio y de los empleados que participaron en la obra.

“Estoy convencido de que la educación es la base de la sociedad. La sociedad crece, se desarrolla y construye su futuro a partir de la educación”, expresó el gobernador, quien también valoró el entusiasmo de los docentes, directivos, estudiantes y familias que forman parte de la institución.

En ese sentido, señaló que la Provincia continúa priorizando la inversión educativa mediante una administración responsable de los recursos. “Con orden, con responsabilidad, poniendo equilibrio en nuestras cuentas y eficientizando el gasto, podemos aportar recursos, como en este caso, los materiales para hacer esta obra”, afirmó.

Por su parte, la ministra Daniela Teseira recordó que había visitado la escuela meses atrás y conocido las necesidades de su comunidad. En esa oportunidad, observó que los alumnos debían comer en las aulas, una situación que motivó la búsqueda de una solución.

“Hoy estamos inaugurando un espacio que permitirá a nuestros niños compartir sus alimentos en mejores condiciones”, destacó, y agradeció al gobernador por los recursos aportados, al Ministerio de Hacienda y al intendente por el compromiso y la mano de obra municipal.



