Jujuy ultima los preparativos para los Juegos Nacionales Evita 2026

Una delegación de 335 personas representará a la provincia en la competencia nacional que se desarrollará en Mar del Plata, del 2 al 7 de noviembre, con participación en disciplinas convencionales y adaptadas.

28 DE OCTUBRE DE 2026

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, ultima los detalles logísticos y organizativos para la participación de la delegación provincial en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, que se disputarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

Como parte de las actividades previas, el viernes 30 de octubre, a las 18 horas, se realizará en el estadio Federación de Básquet una charla técnica, junto con la entrega de la indumentaria oficial y la presentación de los representantes de las distintas disciplinas que integran la delegación.

La partida está prevista para el sábado 31 de octubre, a las 8 horas, desde la Nueva Terminal de Ómnibus de Jujuy. La comitiva estará integrada por 335 personas, entre deportistas de disciplinas convencionales y adaptadas, entrenadores, funcionarios y personal de apoyo de la Secretaría de Deportes. También participarán integrantes del SAME, quienes brindarán asistencia durante el traslado y el desarrollo de la competencia.

El secretario de Deportes, Luis Calvetti, destacó el esfuerzo y el compromiso de los jóvenes que lograron clasificar a esta instancia nacional y expresó el orgullo por su participación. “Estamos muy orgullosos de nuestros representantes. Estamos seguros de que dejarán bien alto el nombre de Jujuy, compartiendo esta gran experiencia deportiva junto a más de 8.000 participantes de todo el país”, señaló. Además, indicó que la competencia comprende 40 disciplinas, siete de ellas adaptadas.

Calvetti también resaltó el respaldo del gobernador Carlos Sadir y del ministro Normando Álvarez García para el desarrollo del deporte provincial y la organización que demanda una delegación de estas características.

El cierre a un trabajo de meses en los Juegos Forja

La participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita representa la culminación de un proceso de preparación, organización y competencia, además de una oportunidad para que los jóvenes deportistas compartan experiencias, fortalezcan vínculos y demuestren sus capacidades.

En ese sentido, el funcionario puso en valor el trabajo realizado a través de los Juegos Forja Jujuy, una propuesta de alcance federal que contribuyó a fortalecer las distintas disciplinas y a conformar la delegación que representará a la provincia.

“Es un trabajo muy grande y arduo que venimos realizando desde hace meses en toda la provincia, en el marco de los Juegos Forja, un programa netamente federal que permitió generar oportunidades de participación para jóvenes de distintas localidades de Jujuy”, concluyó.