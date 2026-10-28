El gobernador Carlos Sadir compartió un encuentro con jóvenes en el Senado de la Nación

El gobernador participó de una charla con integrantes de la FURP, en el marco del seminario País Federal, una iniciativa que promueve el intercambio de ideas y experiencias sobre liderazgo y los desafíos de la Argentina.

28 DE OCTUBRE DE 2026

El gobernador Carlos Sadir participó en el Senado de la Nación de un encuentro con jóvenes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) que forman parte del seminario País Federal, donde compartieron una charla sobre liderazgo, participación y los desafíos que enfrenta el país.

La actividad propició un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre el mandatario provincial y los jóvenes, quienes participan de esta propuesta orientada a conocer distintas realidades y perspectivas sobre la Argentina, así como a reflexionar sobre el presente y el futuro nacional.

Sadir destacó la importancia de estos encuentros y agradeció la invitación a participar de la jornada. En ese sentido, valoró la posibilidad de compartir ideas con jóvenes interesados en aprender, involucrarse en los asuntos públicos y contribuir con sus propuestas al desarrollo del país.

“Siempre es lindo encontrarse con personas que tienen ganas de aprender, involucrarse y aportar sus ideas para el futuro”, expresó el gobernador, al poner en valor el interés de las nuevas generaciones por participar y formar parte de los debates sobre los desafíos de la Argentina.