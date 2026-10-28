Abren la preinscripción para curso de Inteligencia Artificial Aplicada en Alto Comedero

La propuesta de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy está destinada al público en general y comenzará el miércoles 4 de noviembre en el Punto Digital Jorge Cafrune. Los cupos son limitados y los interesados ya pueden completar el formulario de preinscripción.

La Secretaría de Planificación y Ambiente a través de la Dirección de Innovación, abrió la preinscripción para el curso – taller sobre Inteligencia Artificial Aplicada, una propuesta de formación orientada para acercar nuevas herramientas tecnológicas a la comunidad y promover el desarrollo de habilidades digitales con un costo mínimo.

La capacitación comenzará el miércoles 4 de noviembre en el Punto Digital Jorge Cafrune, ubicado en avenida Snopek esquina Pampa Blanca, en el barrio Alto Comedero. Las clases se dictarán los días lunes y miércoles, de 15:30 a 17 horas, a lo largo de seis encuentros.

Durante el curso, los participantes podrán conocer y utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar ideas, crear contenidos, optimizar tareas y explorar sus aplicaciones en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y laboral.

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción a través del siguiente formulario: https://forms.gle/GxvwYQHMfrK9eWSJ7.

Desde la organización informaron que esta capacitación no tiene costo, pero los cupos son limitados y que completar el formulario no garantiza una vacante. Para confirmar la inscripción es necesario completar el trámite de manera presencial.

Más propuestas para aprender tecnología

Además del curso de Inteligencia Artificial Aplicada, la Dirección de Innovación impulsa otras iniciativas destinadas a promover el aprendizaje tecnológico en distintos sectores de la comunidad.

Entre ellas se encuentra el taller “Niños/as Tecnolectores”, dirigido a chicos de 7 a 11 años, que combina lectura, comprensión de textos y expresión oral con herramientas digitales, juegos interactivos y creación de historias.

También se desarrolla el taller de “Robótica, Programación y Electrónica para Niños”, que propone actividades prácticas para explorar el funcionamiento de la tecnología, desarrollar el pensamiento lógico y estimular la creatividad mediante experiencias de construcción y programación.

A través de estas propuestas, el municipio busca ampliar las oportunidades de formación de manera gratuita y acercar herramientas digitales a vecinos de todas las edades y promover conocimientos que puedan aplicarse tanto en el ámbito educativo como en la vida cotidiana y el trabajo.