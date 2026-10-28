El municipio acompaña proyecto de ordenanza para erigir un monolito en reconocimiento a los retirados de las fuerzas de seguridad

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió la visita del concejal capitalino, Néstor Barrios, y de representantes del Círculo de Retirados de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Jujuy, quienes agradecieron el respaldo brindado por el municipio para sancionar un proyecto de ordenanza mediante el cual se busca erigir un monolito en reconocimiento a los retirados de la provincia, y que estaría ubicado en un espacio público sobre calle Campero.

Dicho espacio, contemplado en una iniciativa impulsada por miembros del Círculo de Retirados, con el acompañamiento del concejal Barrios, permitirá la realización de todas aquellas actividades organizadas por la entidad, entre ellas, la conmemoración por el Día Provincial de los Retirados de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Jujuy, que se recuerda cada 6 de febrero, conforme a la ley 5848.

Durante el encuentro, cumplido en el Salón de los Intendentes, el titular del municipio, celebró el proyecto impulsado por el concejal Barrios que, según dijo, “reúne los pedidos del Circulo de Retirados de la policía que concentra la gran determinación de gente que se ha retirado de sus funciones de policía, pero no de la vida, ni de su compromiso social, ni de la necesidad de articular vínculos”. En un reconocimiento a la labor desarrollada por el personal policial, confirmó que, “van a tener un lugar en la ciudad, en la calle Campero, en un lugar que hemos determinado para que ellos tengan un monolito y sus mástiles para poder celebrar el 6 de febrero el Día del Retirado de la policía, y todo aquello que signifique la voluntad de un círculo que articula muchísimas actividades durante todo el año”.

A su turno, el concejal, Néstor Barrios, autor de la iniciativa, reseñó que, desde el Concejo Deliberante, “estamos viendo un proyecto de ordenanza para contar con un lugar para que los retirados de la fuerza de seguridad de la provincia puedan celebrar sus actos”. Destacó además que el intendente, al tomar conocimiento de la propuesta, garantizó el acompañamiento a la misma. “El señor intendente dijo que está muy bueno y autorizó que se haga este hermoso proyecto”, reseñó, para luego mencionar que actualmente son unos 2.600 los retirados en la provincia quienes, una vez aprobada la ordenanza, contarán con un espacio adecuado para celebrar su día.

Finalmente, Orlando Alfaro, presidente del Circulo de Retirados de las Fuerzas de Seguridad, reconoció la buena predisposición del intendente Jorge para acompañar la idea de erigir un espacio en reconocimiento a la labor desarrollada por el personal policial. “Estamos profundamente contentos porque se va hacer realidad un proyecto que hemos preparado por iniciativa de la comisión directiva para contar con un espacio libre que nos dio el señor intendente para hacer un monolito que va a quedar en la historia para el personal retirado de la fuerza de seguridad”, manifestó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/cv2zwRHDuU4