“Chuli” Jorge destacó la renovación integral del Natatorio Guillermo Poma: “Un espacio de orgullo para la comunidad jujeña”

4 noviembre, 2026

El Natatorio Municipal “Guillermo Poma”, ubicado en el Parque San Martín, reabrió sus puertas tras una serie de obras integrales de renovación que optimizan su funcionamiento, facilitan el mantenimiento y mejoran las condiciones de seguridad para los usuarios. El intendente Raúl “Chuli” Jorge supervisó los trabajos y destacó que las mejoras permiten posicionar al natatorio “entre los mejores del país”.

Durante la visita a la pileta climatizada, Jorge expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento del natatorio, “un proceso de renovación integral que se viene desarrollando desde hace tres años, con mejoras iniciales en baños y vestuarios que se dejaron en perfectas condiciones y, en este caso trabajando en el recinto de la pileta, con este revestimiento que permitirá reducir los costos de mantenimiento de la misma”.

Luego puntualizó, “el espacio tiene un intenso uso durante el año y recibe a personas de distintas edades y sectores, entre ellos adultos mayores, prácticas de bomberos, fuerzas policiales y deportistas, lo que permite que las nuevas instalaciones nos permiten posicionar al natatorio entre los mejores del país”.

Finalmente “Chuli” Jorge consideró, “los vecinos pueden usar la pileta, totalmente climatizada, disponible para retomar todas las actividades habituales. con una atención permanente del equipo de la Dirección de Deporte. También recordó el legado del profesor Guillermo Poma, referente de la enseñanza de la natación en Jujuy, en un espacio constituye un motivo de orgullo para la comunidad jujeña”.

En este orden, el secretario de Obras Públicas Aldo Montiel explicó, “las tareas estuvieron centradas principalmente en la renovación del revestimiento del espejo de agua, una obra que había quedado pendiente de una remodelación anterior. Para ello, se trabajó con una empresa de Salta que tuvo a su cargo la provisión, colocación, instalación y verificación del nuevo material, una venecita plástica que reemplaza al antiguo revestimiento de vidrio”.

Montiel destacó que, “la incorporación permitirá reducir considerablemente los costos de mantenimiento, disminuir el uso de productos químicos para el tratamiento del agua y evitar los trabajos periódicos de pintura, que anteriormente se debía realizar dos veces al año y requerían el vaciado de la pileta y la interrupción de las actividades”.

Asimismo señaló que, “realizamos mejoras en impermeabilizaciones, carpintería y sistemas de iluminación de emergencia. En este último aspecto, remarcó la importancia de contar con dispositivos especiales que permitan una rápida evacuación del natatorio ante eventuales cortes de energía”. También adelantó que se incorporarán nuevas bombas, cuya llegada está prevista para la próxima semana.

Nota audiovisual: https://youtu.be/a4TlBFq2eWQ