El Municipio será parte activa de la Semana del Folklore Jujeño con propuestas culturales y un espectáculo central

4 noviembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañará la iniciativa impulsada por comunicadores, artistas y referentes culturales, con apoyo logístico, producción y participación en distintas actividades. El cierre será el sábado 7 de noviembre en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, en el marco de la Fiesta de la Música, con entrada libre y gratuita.

Este martes comenzó la Semana del Folklore Jujeño, una iniciativa impulsada por un grupo de comunicadores y divulgadores del folklore local, encabezado por el periodista y conductor Martín Mendoza, que reúne a artistas, trabajadores de la cultura, instituciones y referentes de distintos ámbitos con el objetivo de homenajear y poner en valor a los grandes exponentes de la música popular jujeña.

Al respecto, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, expresó su satisfacción por acompañar esta iniciativa independiente y destacó su articulación con la agenda cultural municipal, “estamos muy contentos de apoyar una gestión independiente que nació para homenajear a los y las folcloristas jujeños, a partir de que el año pasado se sancionó esta ley. Cuando nos acercó la propuesta Martín Mendoza, sobre la Semana del Folklorista Jujeño, nos pareció una muy linda iniciativa y, por supuesto, nosotros apoyamos desde el municipio, en la logística, en la producción y fundamentalmente vamos a ser parte de los conversatorios y del espectáculo central”, señaló.

Asimismo, Córdoba explicó que la propuesta se integra a la tradicional Fiesta de la Música que organiza el municipio desde hace ocho años, fortaleciendo una agenda de actividades destinadas a promover y difundir las expresiones culturales de la provincia.

En relación con el espectáculo de cierre, adelantó que tendrá lugar el 7 de noviembre en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, en el barrio Coronel Arias, con la participación de destacados artistas como Tomás Lipán, Mónica Pantoja y el Ballet Juventud Prolongada. La presentación contará con entrada libre y gratuita, aunque tendrá capacidad limitada, por lo que próximamente se brindará información a través de las redes sociales de Cultura.

Por su parte, Martín Mendoza, productor y gestor cultural, explicó que la celebración se realiza en el marco del primer Día del Folklorista Jujeño, instituido por la Ley Provincial 6489, que se conmemora cada 5 de noviembre, “es una actividad que estamos llevando adelante en el marco de la celebración del primer Día del Folklorista Jujeño. Esta Semana del Folklore Jujeño es una celebración de ese día tan especial, que es el 5 de noviembre, en honor y homenaje a Ricardo Vilca y a Amaranto Chañi, que ambos nacieron el 5 de noviembre”, señaló.

Respecto de la programación, Mendoza detalló que las actividades comenzaron el martes 3 con recorridos de folkloristas por establecimientos educativos de la provincia, “la idea es realizar actividades que ayuden a fomentar la posibilidad de poder abrazar, honrar y homenajear a nuestros folcloristas. Iniciamos con el recorrido de folcloristas por las escuelas de la provincia de Jujuy, con artistas que van a recorrer escuelas en la Puna, en la Quebrada, en las Yungas y, por supuesto, aquí en San Salvador de Jujuy, con el objetivo de contarles a los niños que nuestra música popular, nuestro folclore, sigue siempre vigente”, explicó.

La agenda continuará el jueves 5 con dos homenajes: uno en la plaza Amaranto Chañi, en reconocimiento al músico y sus hermanos, y otro en la plaza Ricardo Vilca, ubicada junto al Teatro Mitre. Ambos encuentros contarán con ofrendas musicales y la participación de exalumnos y compañeros de los reconocidos maestros.

Ese mismo día, el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en calle Alvear, será escenario de charlas, capacitaciones y encuentros entre distintas generaciones de músicos y trabajadores de la cultura. Las propuestas abordarán temáticas vinculadas a los autores y compositores del folklore jujeño, los estudios de grabación, la quena y los instrumentos de viento, además de un taller de construcción y afinación.

En tanto, el viernes 6 se desarrollarán tres mesas de intercambio dedicadas al bandoneón y el folklore, la comunicación de proyectos culturales y el cuidado de la voz en la música popular, con la participación de artistas, periodistas, comunicadores y profesionales especializados.

Finalmente, el sábado 7 las actividades comenzarán por la mañana con una gran caminata folklórica abierta a toda la comunidad, que partirá desde la plaza Belgrano hasta la plaza Ricardo Vilca, “todos, ballets, grupos, orquestas, pueden participar y también la gente que tenga un instrumento en su casa y quiera estar, puede llegarse y participar y caminar ahí con nosotros y llenar de color, de sonido, de música y danza las calles de San Salvador de Jujuy”, convocó Mendoza.

El cierre será con una gala artística en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, que se integrará a la Fiesta de la Música organizada por el Municipio, y contará con las actuaciones de Tomás Lipán, Mónica Pantoja, el Ballet Juventud Prolongada y la Camerata Ricardo Vilca. Durante la velada también se entregará la Distinción Niña Yolanda a grandes maestros y maestras de la música jujeña, reconocimiento que estará a cargo de Marcelo Carenzo, nieto de la reconocida artista.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8cTH16RWGnE