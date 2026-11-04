El Municipio intensifica los controles de balanzas en comercios de la economía popular

4 noviembre, 2026

En el marco de las acciones destinadas a proteger los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante un operativo de control de balanzas en calle Santiago del Estero, uno de los puntos de comercialización de frutas y verduras de la ciudad.

Al respecto, el director de Control Comercial, Gastón Nájar, explicó que la intervención surgió a partir de distintas denuncias recibidas durante los meses de septiembre y octubre, “nos apersonamos en calle Santiago del Estero, ya que es un punto importante de venta de frutas y verduras, a raíz de varias denuncias que venimos recibiendo a lo largo de este mes de septiembre y octubre con el tema de las balanzas. Hay muchas quejas y denuncias de gente que sostiene que las compras que hacen son por menor cantidad de peso”, señaló.

En ese sentido, destacó que el área cuenta con pesas patrón homologadas y certificadas a nivel nacional, que permiten verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición, “nosotros contamos con las pesas patrones, que son unas pesas que están homologadas con certificación nacional y nos sirven de herramienta para realizar los controles pertinentes”, detalló Nájar.

Asimismo, indicó que estos controles no solo buscan proteger a los consumidores, sino también brindar información y acompañamiento a los vendedores, “hay vendedores que no saben que la balanza se descalibra y que tiene que calibrarla cada determinado tiempo. Entonces nosotros, con esta cédula de notificación, les informamos que la balanza está descalibrada y que tienen que realizar la calibración correspondiente”, explicó.

Finalmente, el funcionario destacó que el operativo se desarrolló con normalidad y adelantó que estas acciones tendrán continuidad en otros sectores de San Salvador de Jujuy, “esto es un inicio, pero vamos a continuar por toda la ciudad realizando estos controles e informando al comerciante sobre la situación de su balanza, para que tengan cuidado y no infrinjan las normas”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/erFhrehk_FM