Continúa el reordenamiento de las paradas de transporte urbano sobre av. Fascio

4 noviembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa con la redistribución de las paradas de colectivos ubicadas sobre avenida Fascio, con el objetivo de ordenar el ascenso y descenso de pasajeros y mejorar el funcionamiento del servicio. La nueva disposición comenzará a regir el jueves 5 de noviembre.

La medida fue informada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y contempla una nueva distribución de las líneas de transporte urbano en los distintos refugios ubicados sobre avenida Fascio, en el tramo comprendido entre Balcarce y Lamadrid.

El detalle de la nueva disposición será el siguiente:

Avenida Fascio, próximo a Balcarce:

Parada para las líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla) y 47, esta última destinada al descenso de pasajeros provenientes de los barrios.

Avenida Fascio, entre Balcarce y Lamadrid:

Primer refugio: líneas 12, 15, 28, 35, 36, 38 y 39.

líneas 12, 15, 28, 35, 36, 38 y 39. Segundo refugio: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla), 43 y 47.

líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla), 43 y 47. Tercer refugio: líneas 4, 4 x Flash, 18 y 33.

líneas 4, 4 x Flash, 18 y 33. Cuarto refugio: líneas 24, 44 y 46.

líneas 24, 44 y 46. Quinto refugio: líneas 17, 25 y 32.

líneas 17, 25 y 32. Sexto refugio: líneas 6, 10, 16, 19, 27 y 34.

Desde el Municipio solicitaron a los usuarios prestar especial atención a la señalización dispuesta en el sector y a las indicaciones del personal de Tránsito apostado en el lugar, a fin de facilitar la implementación del nuevo ordenamiento y evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio.