huellas de jujuy

En el encuentro se brindaron herramientas para la regularización administrativa y contable de organizaciones de discapacidad, a través de un nuevo régimen simplificado.

04 DE NOVIEMBRE DE 2026

Con el objetivo de brindar herramientas que faciliten la regularización administrativa y contable de las entidades sin fines de lucro, el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy llevó adelante una mesa de trabajo destinada a instituciones y organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

Durante el encuentro se informó sobre los alcances del Decreto N.º 5763-JG-2026, que establece la creación de un Régimen Simplificado para Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones y Fundaciones. La normativa busca reducir costos, agilizar trámites y facilitar la presentación de estados contables y el cumplimiento de las obligaciones contables de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

La jornada se desarrolló en un trabajo articulado con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; y la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque.

Nuevo régimen para organizaciones

En este marco, la ministra Marta Russo Arriola destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones de la sociedad civil, señalando que la propuesta apunta a generar herramientas que permitan acompañar el crecimiento de las organizaciones y contribuir al fortalecimiento del tejido social.

La exposición estuvo a cargo de Carlos Risco, secretario técnico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy; René González, director provincial de Asociaciones y Fundaciones de Fiscalía de Estado; e Ingrid Carretero, directora provincial de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de Gobierno y Justicia, quienes explicaron el funcionamiento del nuevo régimen y respondieron las consultas de las organizaciones.

Por su parte, José María Torino, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, explicó que el desafío no consiste solamente en generar beneficios, sino en garantizar que las instituciones puedan acceder efectivamente a ellos. En ese sentido, destacó que se trabajó en todo el procedimiento para evitar obstáculos y facilitar su implementación. Asimismo, adelantó que próximamente se contará con una resolución que convalidará el Régimen Simplificado y agradeció el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir, de la ministra y de su equipo de trabajo.

Jésica Gutiérrez, representante de la Fundación MUDEBA y coordinadora de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, valoró el encuentro como un espacio de acompañamiento y reconocimiento al trabajo que realizan las organizaciones. Destacó especialmente la importancia de contar con el Estado como nexo entre la Provincia y la sociedad civil, y expresó que estas instancias permiten a las instituciones sentirse acompañadas y saber que no están solas en el proceso de regularizació