Matiné de halloween para jóvenes y personas adultas con discapacidad

Más de 200 personas de diversos centros e instituciones participaron del evento, garantizando el acceso a la recreación y entornos accesibles.

04 DE NOVIEMBRE DE 2026

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, realizó el martes 3 de noviembre una matiné por Halloween para jóvenes y personas adultas con discapacidad en SKS (Kolor).

Participaron personas de Ecos de Luz, CIC 2 de Perico, Alborada, el Centro Deportivo, Social y Cultural del Ministerio de Desarrollo Humano, el Centro Cultural El Piquete, Nuevo Horizonte, Todos Juntos, Ideas, Juventud Moreno y el Centro de Día Oscar López, de Palpalá.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; y la coordinadora de Calidad de Vida, Eugenia Arroyo, quienes compartieron junto a los participantes una tarde de alegría, música y baile.

El Ministerio agradeció especialmente al propietario de SKS (Kolor), por haber prestado las instalaciones y hacer posible la jornada.

La propuesta se enmarca en las acciones del Ministerio de Desarrollo Humano orientadas a garantizar el acceso a la recreación, fortalecer los lazos comunitarios y promover entornos accesibles y participativos para todas las personas.