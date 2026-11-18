Comenzó la obra de la Travesía Urbana, un proyecto clave para la transformación vial de Jujuy

El proyecto de la Travesía Urbana avanza con la obra del nudo vial que une rutas nacional 9 y provincial 8, en Los Alisos.

17 DE NOVIEMBRE DE 2026

El Gobierno de Jujuy inició las obras de la Travesía Urbana, un proyecto de transformación vial que contempla la intervención de aproximadamente 5,5 kilómetros. Los trabajos comenzaron en el nudo vial de las rutas nacional 9 y provincial 8, en cercanías de Los Alisos, un punto estratégico para la conexión entre Alto Comedero, El Carmen y San Antonio.

La obra comprende el tramo ubicado entre la Nueva Terminal de Ómnibus y la intersección de las rutas nacional 9 y provincial 8, e incluye intervenciones destinadas a mejorar la circulación y la conectividad de los distintos sectores urbanos del Gran Jujuy.

En esta primera etapa, los trabajos se concentran en el denominado nudo 8, correspondiente a la intersección de ambas rutas.

El titular del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU), Pablo Civetta, explicó que el inicio de la obra fue posible tras un trabajo coordinado con la empresa JUMI S.R.L. y Vialidad Nacional, que permitió obtener la aprobación para intervenir este sector.

“Al acta de inicio la validamos el día jueves y el viernes convalidó la Nación. Ya estamos trabajando con la empresa, que está muy comprometida para finalizar lo más rápido posible”, sostuvo.

Sobre las características de la intervención, el funcionario señaló que se trata del nudo de mayor conflictividad, pero también de una de las obras de mayor escala del proyecto. Por ese motivo, la Provincia decidió avanzar con una solución para este sector.

“Calculamos que en 45 días, 60 como máximo, estará terminado. Esperamos que nos acompañe el clima y también le pedimos a la gente un poco de paciencia. El nudo tiene un desvío importante porque se pasa por el río. Es una situación similar a la que se vivió cuando se cambió el puente, pero el objetivo es poder cumplir y resolver este nudo de gran conflictividad pronto”, concluyó.

Por su parte, el director provincial de Vialidad, Hugo Ponce, destacó que se trata de una obra de gran trascendencia para el Gran Jujuy, que requiere de una inspección constante.

“Estamos supervisando el desvío, que está bien señalizado y no presenta inconvenientes. Le pedimos a la gente paciencia, porque toda obra genera algunas dificultades, pero luego trae beneficios para todos”, expresó.

Asimismo, señaló que la intervención permitirá mejorar el tránsito y la conectividad de los distintos sectores urbanos ubicados sobre las rutas nacional 9 y provincial 8.

Generación de empleo y seguridad vial

En tanto, el secretario general de la UOCRA Jujuy, Ramón Neyra, resaltó que el desarrollo de la obra pública genera expectativas y nuevas oportunidades para los trabajadores.

“Agradecemos al gobernador Carlos Sadir por la decisión política de comenzar con esta obra en este sector, porque está generando empleo y revaloriza a una empresa local que garantiza mano de obra jujeña, algo muy importante”, manifestó.

A su vez, indicó que, en el actual contexto nacional y ante la falta de obras públicas impulsadas por Nación, el proyecto de Travesía Urbana representa una iniciativa emblemática para los residentes, especialmente de Alto Comedero.

“En Jujuy estamos atravesando algo importante. Tenemos varias obras viales, como la ruta 34, y otros proyectos de construcción de departamentos y viviendas. El Gobierno se preocupa y genera más empleo para nuestros trabajadores y trabajadoras”, afirmó.

Finalmente, Sonia Copa, vecina de la zona, expresó su satisfacción por el inicio de una obra largamente esperada, teniendo en cuenta el intenso tránsito vehicular y los incidentes viales que se registran durante los fines de semana.

“Vamos a sentir un alivio. Vivo entre la ruta 8, en el kilómetro 2, y el cruce es peligroso. La verdad que venir o querer cruzar hacia el barrio Navea para hacer trámites o comprar algo es muy complicado. Estamos contentos por este trabajo, esperábamos con ansias la rotonda”, concluyó.