18 noviembre, 2026

El intendente Raúl “Chuli” Jorge presentó, junto a autoridades municipales y directivos de la empresa El Urbano, cinco nuevas unidades 0 km que se incorporan de manera inmediata al sistema de transporte público de Alto Comedero. Los colectivos cuentan con suspensión neumática, caja automática y mayor capacidad de pasajeros, y permitirán reforzar los distintos recorridos del sector, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el pliego licitatorio.

En este sentido, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó su satisfacción por la incorporación de las nuevas unidades y destacó el aporte de la inversión privada para mejorar el servicio de transporte público en Alto Comedero. “Estamos muy contentos porque estas cinco unidades que incorpora la empresa El Urbano vienen a brindar más y mejores servicios a los vecinos de Alto Comedero. Por eso, elegimos realizar la presentación en nuestra Delegación Municipal, ya que estos colectivos permitirán cumplir con toda la programación que la empresa había comprometido oportunamente en su oferta licitatoria”, manifestó

Ampliando sus declaraciones, el mandatario municipal puso en valor el compromiso sostenido del sector empresarial para jerarquizar la prestación del servicio. Jorge remarcó: “celebramos y agradecemos al Sr. Mercado, a su empresa y a todos los que trabajan en el sector privado con esta voluntad de seguir mejorando el transporte”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Guillermo Marenco, brindó precisiones sobre la inserción técnica de los coches en el diagrama operacional comunal. Marenco sostuvo: “estamos incorporando al sistema de transporte de la ciudad cinco unidades 0 km por parte de la empresa El Urbano, que es parte de la readecuación de flota ofrecida oportunamente en la licitación del transporte dentro de los plazos estipulados, tal cual ha sido presentado y respetando las fecha con el diagrama de incorporación de manera sostenida”, ponderando además que “tienen una determinada capacidad, mayor a la habitual, fundamentalmente teniendo en cuenta que van a ser usadas dentro de las líneas que recorren todos los circuitos de Alto Comedero”.

A su turno, el secretario de Gobierno municipal, Ezequiel Aldao Fascio, resaltó el cumplimiento de las metas licitatorias y el crecimiento continuo de la infraestructura urbana: “estamos dando la bienvenida a cinco nuevas unidades que estarán circulando por el barrio. En el plan de renovación de unidades, las empresas están cumpliendo con lo estipulado lo que se traduce en nada más que crecimiento para la ciudad constantemente”.

Finalmente, el titular de la empresa El Urbano, Sergio Mercado, detalló las especificaciones tecnológicas de los coches y su puesta en marcha. Mercado concluyó señalando: “es parte de las unidades que seguimos incorporando para cumplir con los requerimientos del Pliego licitatorio. Creo que vamos en un buen porcentaje de cumplimiento y aparte, como decía el intendente: no solamente eso, sino darle más mejor servicio a los usuarios, teniendo en cuenta de que estas unidades son unidades modernas, son unidades con suspensión neumática, cosa que es novedosa en el sistema, con caja automática y bueno, para que todo sea para el beneficio del usuario”, puntualizando además que poseen “mayor capacidad para poder cumplir con los servicios y poder abastecer la demanda en el horario pico” y que son de “prestación inmediata”.