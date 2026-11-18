18 noviembre, 2026

Con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge y el gobernador Carlos Sadir, San Salvador de Jujuy conmemoró el 192º aniversario de la proclamación de su Autonomía Política, ocurrida el 18 de noviembre de 1834, y celebró los 52 años de la fundación del barrio 18 de Noviembre. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y delegaciones escolares, en una jornada de homenaje a la historia, la identidad y la autonomía del pueblo jujeño.

En este marco, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de la fecha como una oportunidad para reafirmar el compromiso de las instituciones y de quienes trabajan por el desarrollo de la provincia, especialmente en la proximidad del bicentenario de la autonomía. “Es un día muy importante, ya aproximándonos al bicentenario de la autonomía, y fundamentalmente viene muy bien refrescar este sentimiento de las instituciones, de todo el Gobierno, de todos aquellos que de alguna manera estamos comprometidos con esta causa de poner Jujuy por arriba de todos los sentimientos, divisiones o de dónde venimos o pertenecemos”, expresó.

Asimismo, resaltando el legado de los próceres de la emancipación local, el mandatario capitalino ponderó la decisión visionaria del pueblo jujeño al definir su propio destino. Jorge enfatizó que “viene muy bien este recordatorio a estos hombres que de alguna manera entendieron la necesidad de un pueblo por tener esa autonomía, esa emancipación de un poder que estaba muy lejos, el gobierno de Salta, quienes de alguna manera pudieron definir nuestra propia identidad”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante capitalino y titular del Instituto Belgraniano de Jujuy, Gastón Millón, destacó el sentido cotidiano de la soberanía provincial, aseverando que “la autonomía no se declama, se ejerce y se ejerce cada día; no solamente ese hecho de hace 192 años, sino que la autonomía también implica la posibilidad de hacer frente a lo que pueden ser todo tipo de abusos y limitación por parte de un gobierno nacional o interno; la única forma es priorizar al jujeño”.

Millón fue el encargado de pronunciar un discurso alusivo para la ocasión en el que repasó la larga gesta autonómica iniciada en 1811 por Juan Ignacio Gorriti, continuada en 1816 por Teodoro Sánchez de Bustamante y sellada en el Cabildo Abierto de 1834 bajo el mando del coronel José María Facio y la Batalla de Castañares. El edil, caracterizado por su profunda afición a la historia y a la difusión, concluyó remarcando que en aquella gesta unitarios y federales lucharon unidos por la provincia, subrayando que “la autonomía no se consigue de un solo golpe o en un solo momento; la autonomía se conquista cada día respetando las instituciones, respetando las leyes, estando junto al pueblo y a la gente y sobre todo priorizando a los jujeños”.

Finalmente, el presidente del Centro Vecinal del barrio 18 de Noviembre, José Puch, resaltó el esfuerzo de las familias fundadoras del barrio en el 52º aniversario del sector. Puch expresó que “el barrio 18 de noviembre tiene una historia marcada por el esfuerzo, compromiso y los sueños de numerosas familias que con trabajo y perseverancia fueron construyendo una comunidad con identidad propia”, recordando que “en el año 1974, aproximadamente 100 familias dieron los primeros pasos para concretar el sueño de la vivienda propia”, consolidando con los años espacios verdes, infraestructura y un fuerte sentido de solidaridad vecinal.