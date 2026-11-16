16 noviembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó la entrega de 140 equipos completos de indumentaria deportiva a profesores que desempeñan sus tareas en los distintos centros deportivos municipales. La nueva vestimenta incorpora un diseño renovado y los distintivos institucionales, apunta a reforzar la identidad del personal y visibilizar la presencia del municipio en los espacios de promoción del deporte y la vida saludable.

Durante la entrega, el Intendente, Raúl “Chuli” Jorge, expresó su satisfacción por esta iniciativa y destacó el trabajo que se desarrolla en los barrios a través de la red de centros deportivos municipales ,“tenemos una fuerte convicción de colaborar en todos los barrios mediante los diez centros deportivos distribuidos en la ciudad y con la voluntad de un equipo especializado. Además, estamos muy contentos de cómo está quedando el natatorio Guillermo Poma, con todas las mejoras y renovaciones en las que estamos trabajando, teniendo en cuenta la proximidad del verano”, manifestó.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, hizo hincapié en la importancia de generar mejores condiciones laborales y un ambiente de trabajo adecuado para los empleados municipales, reconociendo especialmente la vocación de servicio de quienes están al frente de las actividades deportivas, “los empleados del municipio tienen una gran vocación de servicio, mucho entusiasmo y una gran pasión por lo que hacen y en su gran mayoría son profesores o personas dedicadas al deporte”, señaló.

Asimismo, Altea destacó la importancia de avanzar en la georreferenciación de todos los centros deportivos, con el objetivo de que jóvenes, adultos, adultos mayores y niños puedan identificar fácilmente estos espacios y acercarse a disfrutar de las propuestas disponibles. En ese sentido, remarcó que el deporte representa también una oportunidad para fomentar el encuentro, los hábitos saludables y el cuidado de la salud física y mental.

Finalmente, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, resaltó el valor de que los profesores municipales cuenten con una indumentaria que permita identificarlos en cada uno de los espacios donde desarrollan sus actividades, “está claro que la Municipalidad está presente y todos los profes tienen un gran sentido de pertenencia y responsabilidad, además buscamos que todos los chicos, adolescentes y adultos puedan acercarse y elegir entre un montón de actividades deportivas o recreativas de forma gratuita, esto nos pone muy contentos a si que los esperamos”, expresó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/KLZi4nmPEcU