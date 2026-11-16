16 noviembre, 2026

En el Centro Deportivo Municipal N°1 a través de la Estación Saludable, se desarrolló una jornada con actividades informativas, controles de salud, propuestas de alimentación saludable y clases de actividad física. La iniciativa contó con la participación de distintas áreas municipales, organismos provinciales y emprendedores, con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer el bienestar integral de la comunidad.

Durante la jornada se instalaron stands informativos y preventivos de distintas áreas municipales y organismos provinciales, donde los vecinos pudieron acceder a controles de glucosa, toma de presión arterial y asesoramiento sobre alimentación saludable. Además, se desarrollaron propuestas de actividad física, entre ellas clases de aquagym en el natatorio y gimnasia y ritmos en el patio cubierto.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de estas iniciativas dentro de las políticas municipales orientadas a construir una comunidad saludable, “el sábado fue el Día Mundial de la Diabetes y, dentro de lo que nosotros consideramos un concepto fundamental en el municipio, está el tema de la comunidad saludable, con todo lo que hace a la prevención de los problemas no sólo físicos, sino también de la salud mental”, expresó.

En ese sentido, explicó que la Estación Saludable permitió reunir diferentes propuestas vinculadas con la prevención y el bienestar integral, “hoy, a través de la Estación Saludable, se pusieron una serie de stands de distintas direcciones, también de Provincia, en lo que hace a salud y desarrollo humano, con testeos de glucosa, toma de presión, alimentación saludable y, fundamentalmente, lo que importa a la salud física y el movimiento, el deporte, y en el natatorio realizando aquagym”, señaló.

Asimismo, Muro resaltó el trabajo permanente que se desarrolla en los Centros de Participación Vecinal, NIDO y multiespacios, donde se generan oportunidades para que los vecinos incorporen la actividad física a su vida cotidiana, “cada vez que hacemos una convocatoria tenemos una participación muy importante. Evidentemente, nuestra sociedad jujeña va tomando conciencia de lo bueno que es cuidarse con la alimentación y realizar actividad física”, afirmó.

Finalmente, subrayó que estos espacios también cumplen una función social y emocional, al favorecer el encuentro y la construcción de vínculos entre los vecinos. “Una comunidad saludable se define fundamentalmente por la recuperación de los vínculos entre las personas, conocer gente, tener actividades lúdicas, culturales y deportivas”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador de Hábitos Saludables, Sergio Armata, explicó que la actividad fue pensada para brindar información y herramientas de prevención sobre esta patología, “en el marco del Día Mundial de la Diabetes estamos llevando adelante una jornada de concientización y prevención sobre esta patología. Es por eso que acá, en la punta del Parque San Martín, hemos llevado a cabo un pequeño conversatorio para todos los presentes, a cargo de la licenciada en Nutrición, Florencia Yapur, quien estuvo contando un poquito sobre los cuidados y la prevención para la diabetes”, indicó.

Armata también destacó la diversidad de propuestas que formaron parte de la convocatoria, “hemos contado con diferentes stands informativos y preventivos que pusieron las distintas áreas del municipio. Tuvimos gente de Provincia, también participaron emprendedores y, a media mañana, iniciamos con la parte de actividad física, que es muy importante para la salud de las personas”, detalló.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Ri2G-C1_Puw