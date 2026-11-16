16 noviembre, 2026 En el marco de los programas Comunidad Saludable y Jujuy Abraza, el Municipio realizó una jornada de atención veterinaria que incluyó desparasitaciones, vacunación antirrábica y cirugías. La actividad surgió de un proyecto impulsado por alumnos de la institución para ayudar a los animales en situación de calle, con la colaboración de vecinos y docentes.

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa acercando sus servicios a distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, el equipo municipal llegó al Colegio Nuevo Horizonte para desarrollar una jornada de atención y cuidado animal, en el marco de los programas Comunidad Saludable y Jujuy Abraza, acompañando una iniciativa solidaria impulsada por los estudiantes de la institución.

La propuesta, denominada “Cuando necesitamos una mano, siempre hay una pata”, nació de la inquietud de los alumnos por retribuir a las mascotas el cariño y la compañía que les brindan diariamente, y se transformó en un proyecto comunitario destinado a colaborar con los animales en situación de calle.

Durante la jornada, los equipos de Zoonosis brindaron distintos servicios de bienestar animal, entre ellos desparasitaciones, aplicación de vacunas antirrábicas y atención quirúrgica a través del quirófano móvil. Además, se ofreció asesoramiento desde el área legal sobre cómo actuar frente a una mordedura y se distribuyó folletería informativa.

Al respecto, la directora de Zoonosis Municipal, Jimena Saez, destacó el trabajo articulado con la comunidad educativa y señaló: “Lo que estamos haciendo nosotros es venir a darles nuestro servicio, pero a partir de los chicos que consiguieron los animales, también en el marco de lo que es bienestar animal”.

En cuanto a los resultados de la jornada, Sáez precisó que hasta el momento se habían realizado 50 desparasitaciones, 40 aplicaciones de vacunas antirrábicas y 40 cirugías programadas en el móvil, destacando la importancia de sostener estas acciones territoriales para promover la salud y el cuidado responsable de los animales.

Por su parte, la profesora Mayra Leiton del Colegio Nuevo Horizonte, impulsora del proyecto, explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de los propios estudiantes. “Ellos nos dijeron que querían devolverle algo de lo que las mascotas les dan todos los días. Entonces, nos dijeron que querían brindarles toda esa ayuda”, relató.

La docente también detalló que, como parte de las actividades, los alumnos organizaron una colecta de alimentos, confeccionaron casitas para perros y reunieron ropa para los animales. Parte de las donaciones fue entregada a las personas que se acercaron durante la jornada, mientras que, en semanas anteriores, los estudiantes recorrieron distintos sectores para distribuir y colocar las casitas, procurando seleccionar lugares adecuados para garantizar su cuidado y permanencia.

Ignacio Claros, uno de los alumnos que participó de la iniciativa, contó cómo se puso en marcha el proyecto: “El proyecto inició cuando la profe nos dijo que era el último proyecto que íbamos a hacer con Zoonosis para ayudar a los perros en situación de calle. Y empezamos a hacer casitas y a juntar mucho alimento”.

Asimismo, valoró el compromiso de sus compañeros y la respuesta de la comunidad: “La mayoría de mis compañeros reaccionamos bien al proyecto. Todos tratamos de colaborar con lo que pudimos. Y, gracias a Dios, los vecinos ayudaron y todo fue a nuestro favor”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8bwXbQERKYA