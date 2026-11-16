16 noviembre, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa fortaleciendo el programa Eco Barrios en acción, destinado a promover la separación y recuperación de materiales reciclables. En ese marco, el día viernes 20 se habilitará un nuevo punto de recolección en el Centro de Actividades Municipales (CAM) de Los Huaicos.

Con más detalles, desde el área de Economía Circular del municipio, Marcelo Molina explicó que este será el noveno punto habilitado dentro de la jurisdicción, “donde la finalidad de la iniciativa es brindar a los vecinos un espacio cercano donde puedan acercar materiales reutilizables y evitar que estos terminen como residuos domiciliarios”.

Entre los elementos que se recibirán durante la jornada, Molina se refirió precisamente a plásticos, cartones, papel y latas de aluminio y otros metales. El nuevo espacio estará ubicado en el CAM de Los Huaicos, sobre avenida Bolivia y calle Tuyutí.

A la vez recordó, que los eco barrios se encuentran en sectores del barrio Santa Rita; Villa San Martín; adyacencias del Mercado 6 de agosto, que suman 9 puntos de recolección habilitados durante el año, con una respuesta y convocatoria de los vecinos que se acercan.

Viernes 27: Reciclatón y neumatón en el NIDO “Ara San Juan”

El próximo viernes 27 de noviembre, en el NIDO “Ara San Juan”, de las 150 Hectáreas de Alto Comedero, se llevará a cabo una jornada de reciclaton y nematon, de 10 a 16 horas. Con ésta iniciativa, el municipio continuo con la promoción y la recuperación de materiales reciclables y la correcta disposición de neumáticos fuera de uso.

En este sentido Marcelo Molina, explicó, “la jornada abarcará el área de influencia de las 150 Hectáreas y sus inmediaciones”. Previamente a la actividad se llevará adelante una campaña informativa junto a centros vecinales, centros de salud y comerciantes de la zona, para convocar a los vecinos a disponer de los neumáticos que deseen descartar, puesto que en la recolección anterior en barrio Santa Rita se logró recaudar alrededor de 500 neumáticos, lo que equivale entre 4 y 5 toneladas, que fueron trasladados a un punto de acopio”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3AmGzkkBJ1Y