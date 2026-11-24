En las instalaciones del Multiespacio Santa Rita, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy concretó la muestra final mediante stands informativos institucionales y la entrega de certificados a cerca de 80 nuevos promotores ambientales y mascoteros, consolidando la participación comunitaria en la separación de residuos, la huerta agroecológica y la tenencia responsable de animales de compañía.

Con una nutrida concurrencia de vecinos pertenecientes a diversos distritos de la capital, el Multiespacio Santa Rita albergó la muestra final del programa de Participación Popular de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, caracterizada por la exhibición de stands informativos institucionales y la entrega de certificaciones a cerca de 80 promotores ambientales y promotores mascoteros. La jornada puso de manifiesto el compromiso vecinal en el aprendizaje continuo de prácticas sustentables como el compostaje y la separación de residuos en origen, junto a la inédita incorporación del trayecto formativo enfocado en el cuidado y bienestar animal.

En el marco de la ceremonia, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón, transmitió el saludo especial del intendente Raúl “Chuli” Jorge y ratificó su permanente respaldo a la consolidación de este voluntariado vecinal. Durante su alocución, el titular del legislativo comunal ponderó la función educativa de los promotores en el territorio, manifestando: “siempre fui un gran defensor del tema de los promotores, no solamente de los ambientales, sino también de los mascoteros, porque tiene que ver con algo muy importante que va más allá del trabajo y del esfuerzo, que es la conciencia que cada uno tiene por lo que hace, pero sobre todo esa función de promover, de difundir y explicar por qué hacemos algo”. Asimismo, destacó que la exhibición de cada puesto demuestra la transformación cultural lograda en la comunidad para promover el cuidado activo del planeta y el bienestar animal.

A su turno, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, remarcó el rotundo éxito de la iniciativa de participación ciudadana y la relevancia estratégica de contar con vecinos capacitados en el territorio y manifestó: “tuvimos muchísimos promotores, creo que hemos llegado a alrededor de 80, entre promotores ambientales y promotores mascoteros. Lo importante es que de esta manera el Municipio puede tener colaboradores en territorio… ellos son nuestros ojos en el territorio”.

Valorando el alcance territorial y el entusiasmo voluntario de los participantes, Díaz ponderó la expansión del programa en los distintos sectores capitalinos. La secretaria precisó que la red de promotores ya registra egresados en los distritos Norte, Alto Comedero y Coronel Arias, avanzando prácticamente en la totalidad de los seis distritos de la ciudad, al tiempo que subrayó: “van a ver en la devolución todo lo que aprendieron; muchos ni siquiera están pagando deuda, que es en lo que consiste originalmente el programa, sino que se siguen sumando para seguir aprendiendo; comenzaron con la separación de residuos y el compostaje, y siguieron por voluntad propia con la huerta”.

Por su parte, la directora de Zoonosis, Jimena Sáez, resaltó los excelentes resultados obtenidos en el debut de la modalidad de promotores mascoteros dentro de la oferta formativa municipal. Sáez sostuvo: “la verdad que fue una sorpresa; desde el área de planificación nos plantearon la propuesta de los promotores mascoteros y fue algo que nos llenó mucho el alma: gente muy comprometida que a lo largo del año fueron recibiendo los módulos, la parte teórica y la parte práctica, hicieron registro, vacunación, desparasitación y todo eso se llevan ellos”.

La titular de Zoonosis destacó el valor del cambio cultural promovido por el voluntariado vecinal en torno a la protección animal. Sáez concluyó enfatizando que “el mensaje más importante es promover la tenencia responsable para que los animales no están afuera sino dentro de las casas. Tener gente así tan comprometida a nosotros nos hace muy feliz del lado del municipio”.

A su turno, la presidenta de la Fundación Campeón Animales Sanos, Claudia Olivera, celebró la articulación entre las instituciones de la sociedad civil y el Estado municipal para garantizar el bienestar de las mascotas. Olivera expresó: “nos sumamos a este proyecto de la Dirección de Participación Ciudadana porque nos pareció muy importante ser parte de esto porque promovemos el tema del bienestar animal, concientizar a los vecinos y enseñar el cuidado y cómo debemos tratar a nuestros animales; como fundación, trabajar en conjunto con el Municipio es algo muy importante”.

Finalmente, la promotora ambiental Delia Guerra, representante del centro vecinal Santa Elena del loteo Bárcena, compartió su experiencia en la aplicación práctica de las técnicas ecológicas impartidas en las capacitaciones. Guerra relató que aplica el compostaje y la huerta familiar con lombrices californianas desde hace más de una década, señalando que el contacto con la naturaleza le resulta “sanador y reconfortante”, y concluyó con palabras de agradecimiento hacia la gestión municipal: “para mí, es muy positivo lo que está haciendo el Municipio con estos talleres: poner profesionales a nuestra disposición y ocuparse de la comunidad a través de obras como este Multiespacio”.