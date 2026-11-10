Este viernes 13 y sábado 14 nuevamente la Feria Campesina Pucará ofrecerá productos de toda la provincia

10 noviembre, 2026

La Feria Campesina Pucará, junto al Municipio Capitalino y Gobierno Provincial, invita a la comunidad vecinal a recorrer los stands de diversos productos regionales, el día viernes 13 y sábado 14 de noviembre, de 8 a 20 horas, en el Multiespacio del barrio General Arias. La propuesta como siempre, reúne a productores, artesanos y emprendedores de distintos puntos de Jujuy, con una amplia variedad de productos regionales, hortalizas, artesanías y trabajos manuales.

Con más detalles, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, hizo referencia al crecimiento y la convocatoria que viene alcanzando la iniciativa, que “permite acercar a los vecinos productos de primera calidad directamente del productor al consumidor, a precios accesibles”.

Asimismo expresó, “la satisfacción por la respuesta de los vecinos que asisten a la feria en ediciones anteriores e invitó a toda la comunidad a participar de esta nueva propuesta, durante el viernes 13 y sábado 14 en el Multiespacio Gral. Arias”.

Por su parte Inocencia Zapana, referente de la feria campesina añadió, “en esta edición, una de las principales novedades será la llegada de las primeras cosechas de hortalizas de la Quebrada, provenientes de zonas como El Perchel, Huacalera y Maimará. Los vecinos podrán encontrar distintas variedades de lechuga, apio, perejil, espinaca y acelga, entre otros productos, muy valorados por su sabor y durabilidad”.

La feria también contará con la participación de productores de Abra Pampa, que ofrecerán tejidos y productos elaborados con lana; mientras que, desde distintas localidades de la Quebrada, como El Hornocal, Cianzo, Palca de Aparzo, Ucumazo, y Calete, llegarán papines, variedades de maíz y harinas de quinoa, maíz, trigo y haba”.

A su vez, “los productores de las Yungas ofrecerán los últimos cítricos de temporada y anticiparán la llegada de nuevas cosechas de tomates y morrones. También habrá productos de los Valles, además de muebles y trabajos de carpintería provenientes de Caimancito”.

Desde la organización, se destacó “la importancia de acompañar a los pequeños productores y artesanos de la provincia, generando espacios de comercialización directa y fortaleciendo las economías regionales.

Por último, Inocencia Zapana expresó su agradecimiento al municipio capitalino y al Gobierno provincial por el acompañamiento y el apoyo brindado para concretar cada edición de la Feria Campesina Pucará. En este sentido, destacó especialmente el espacio que pone a disposición el intendente “Chuli” Jorge para el desarrollo de la feria y la colaboración del Gobierno provincial, y remarcó la importancia de contar con estos espacios para que los trabajadores puedan ofrecer y comercializar sus productos.