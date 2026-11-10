El intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió a las 49 candidatas a Paisana Provincial de la Tradición 2026

10 noviembre, 2026

En el marco de la Semana de la Tradición, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a las 49 candidatas a Paisana Provincial de la Tradición 2026, quienes, como ya es costumbre, visitaron el edificio municipal para compartir un encuentro protocolar y recibir el saludo del jefe comunal.

Durante la recepción, Jorge destacó el compromiso de las jóvenes con la preservación y transmisión de las costumbres gauchas, y valoró el trabajo que lleva adelante la Federación Gaucha Jujeña para mantener vivas las expresiones culturales que forman parte de la identidad provincial, “una voluntad tan especial, son 49 paisanas donosas que están visitándonos como es costumbre en esta Semana de la Tradición y que se encuentran desempeñando una semana ligada a nuestras mejores expresiones. Muy agradecidos a la Federación Gaucha Jujeña, que trabaja permanentemente con estas jóvenes que son las que transmiten valores que debemos exaltar más, porque somos, venimos y nos debemos al gauchaje jujeño, que ha sido heroico, tradicional y mártir en cuanto a la lucha por la independencia, de la mano del General Belgrano, del General Arias y de tantos hombres que, con su virtud de ser nativos gauchos, generaron la valentía de trabajar y luchar por una patria libre y justa”, expresó el intendente.

Por su parte, el presidente de la Federación Gaucha Jujeña, Mario Marcelo Mendoza, agradeció el recibimiento y destacó el acompañamiento institucional para el desarrollo de las actividades conmemorativas, “quiero agradecerle al Intendente por recibirnos acá en la Municipalidad, trabajando juntamente con la Municipalidad y con el Concejo Deliberante en una fecha muy importante, muy especial para nosotros los gauchos jujeños. Buscando seguir cultivando nuestra cultura. ¡Que viva la tradición!”, manifestó.

Tiempo de Tradición: música, cultura y una mateada popular en Alto Comedero

En tanto, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, resaltó la importancia de las propuestas que se desarrollan durante noviembre para poner en valor las expresiones culturales jujeñas y promover la participación de las nuevas generaciones, “como siempre, para nosotros este es un mes muy especial. Estuvimos celebrando el Día y la Semana del Folclorista Jujeño, ahora estamos con la Semana de la Tradición. Todo enmarcado en una programación bien interesante y nutrida, en la que no solo el gauchaje, sino todos los artistas y los que celebran, hacen y trabajan para que nuestras tradiciones sigan intactas y que la gente, los menores, las infancias y los adolescentes se acerquen a estas actividades”, señaló.

Asimismo, adelantó una nueva edición del programa municipal Tiempo de Tradición, que tendrá lugar este miércoles en las instalaciones de la Federación Gaucha Jujeña, en Alto Comedero, con música tradicional y una mateada popular, “desde la Secretaría de Cultura y Turismo, particularmente mañana estamos con una actividad que es Tiempo de Tradición, que es un programa muy reconocido, donde se conjugan la música tradicional jujeña vinculada al gauchaje, al folclore jujeño, con una mateada popular que se va a hacer en la Federación Gaucha. Así que desde la Secretaría llevamos ese programa para pasar una hermosa tarde. Invitamos a todos los interesados a que se acerquen a la Federación, a partir de las 16 horas, a vivir Tiempo de Tradición en ese lugar muy bonito que tienen ellos en Alto Comedero”, invitó.

Finalmente, la agenda tendrá como uno de sus momentos centrales la elección de la Paisana Provincial de la Tradición 2026, organizada por la Federación Gaucha Jujeña y prevista para el sábado 14 de noviembre, en el marco del Día de la Tradición. Una celebración que convoca a las representantes de las distintas instituciones gauchas y reafirma el compromiso de transmitir a las nuevas generaciones la historia, los valores y las costumbres que identifican al pueblo jujeño.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iBDCtTL36Rs