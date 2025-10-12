Hallaron al nene de 5 años que había sido secuestrado tras el doble femicidio de su madre y abuela en Córdoba

Lo tenía el padre en Entre Ríos; quedó detenido



Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, el niño de 5 años que había sido sustraído por su padre de su domicilio en el barrio Villa Serrana ( Villa Rivera Indarte), luego del brutal asesinato de su madre y su abuela, fue hallado en buen estado.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familia y de Género del 2º Turno, a cargo de Gerardo Reyes, informó este domingo que el nene fue encontrado en el Hotel Berlín de Gualeguaychú.

El padre, en tanto, "fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi", informaron las autoridades que intervienen en el caso.

En las últimas horas, la Justicia de Córdoba había lanzado un alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero del nene, sustraído de su hogar luego del brutal asesinato de su madre y su abuela, Luna Giardina y Mariel Zamudio, cuyas muertes se investigan como Homicidio Doblemente Calificado.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, había activado la Alerta Sofía y también había puesto en marcha pedidos de captura a Interpol.

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió un comunicado con datos del niño, mientras se desplegaba un gran un operativo de búsqueda en todo el país y en los pasos fronterizos.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya.

Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la casa de su ex pareja en la calle San Pedro de Toyos el sábado por la mañana y mató a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego.

La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.

A pesar de las denuncias existentes contra el agresor, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque.

Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada “Varones Unidos”.

fuente:Pagina 12

