Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela





Luego de que se conociera que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) habían sido torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una casa de Florencio Varela, la Policía Bonaerense abrió una investigación para dar con los responsables de este triple femicidio narco. La causa ya cuenta con nueve detenidos, entre ellos, el supuesto autor intelectual “Pequeño J”.





Las jóvenes se subieron engañadas a una Chevrolet Tracker blanca, creían que iban a una fiesta; sin embargo, se dirigían a una trampa mortal. Sus cuerpos fueron encontrados días después por la DDI de La Matanza. Incluso, cuando se produjo el allanamiento, aún limpiaban la vivienda, ubicada en el sur del Conurbano. Desde entonces, el caso no deja de tener actualizaciones.

Tony Janzen Valverde Victoriano

Hasta el momento, Tony Janzen Valverde Victoriano sería el principal sospechoso, ya que estaría acusado de haber sido el autor intelectual de los crímenes. Se trataría de un líder narco peruano, conocido como “Pequeño J” y “Julito”.









Bajo la hipótesis de que las víctimas le habrían robado dinero y droga, los investigadores consideran que el jefe de esta organización habría planeado la ejecución, que fue transmitida en vivo en redes sociales. Con esto, creen que habría tratado de enviar un mensaje de disciplinamiento para el resto de los miembros de la banda.

Pequeño J, el líder narco que habría ordenado los crímenes

Luego de que fuera identificado y la Interpol emitiera una alerta roja de captura en su contra, su detención se concretó este martes en la ciudad Pucusana, en Perú. Según confirmaron fuentes del caso, se había escondido en un camión de pescado que se dirigía hacia Lima.





Matías Agustín Ozorio

Este mismo martes, la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmaron la captura de Matías Agustín Ozorio, señalado como la presunta mano derecha de “Pequeño J”. A diferencia de Valverde Victoriano, el sospechoso se trata de un ciudadano de nacionalidad argentina, por lo que este podría ser expulsado en las próximas de Perú.

Matías Ozorio, la presunta mano derecha de Pequeño J

Al momento de ser detenido, se cree que iba camino a encontrarse con el líder de la banda en una plaza del distrito de Los Olivos. Sin embargo, Ozorio alegó haber llegado al país, tras haber sido engañado por un narco mafioso. “Le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando”, relató. No obstante, aún no estaría claro el rol que habría tenido en el triple crimen.

Víctor Sotacuro Lázaro

Se trata del primer sospechoso que fue detenido en el exterior. El operativo se realizó el viernes pasado, luego de que fuera identificado en Villazón, la ciudad boliviana que se encuentra al cruzar la frontera desde La Quiaca.

Sotacuro Lázaro tiene doble nacionalidad peruana y argentina, que residía en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Aunque en los registros figuraba como vendedor minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas, las autoridades lo vincularon a un Volkswagen Fox, que habría sido utilizado como auto de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker que trasladó a las víctimas.

Sotacuro Lázaro apareció vinculado a un auto que habría sido utilizado como apoyo en el traslado de las víctimas

En este sentido, la investigación planteó que en el automóvil viajaban otros dos individuos que formaron parte de los crímenes. Sin embargo, aún no estaría determinado el rol que habría tenido cada uno, ya sea en la planificación, como en la ejecución de las tres jóvenes de La Matanza.

Ariel Giménez

Otro de los detenidos fue identificado como Ariel Giménez, un ciudadano argentino de 29 años. Además, se confirmó que el acusado vivía en un domicilio de Florencio Varela, donde fue detenido el viernes pasado por la noche.

Ariel Giménez fue acusado de haber cavado el pozo y enterrarlas

De acuerdo con la investigación, el joven no formaría parte de la banda narco, pero sí habría sido contratado para cavar los pozos, donde fueron depositados los restos de Brenda, Morena y Lara. También creen que habría colaborado a la hora de sepultar los cadáveres en el patio de la vivienda.

Miguel Ángel Villanueva Silva

El perfil de Miguel Ángel Villanueva Silva fue uno de los grandes interrogantes en la investigación, debido a que se intentaba establecer cuál era el vínculo que tenía con “Pequeño J”. Hasta el momento, está señalado de ser uno de los principales colaboradores del joven capo narco.

Actualmente, se encuentra imputado por homicidio agravado y fue trasladado hacia el penal de Melchor Romero. Aunque no se determinó su tarea con precisión, figura como uno de los presuntos dueños de la casa donde ocurrió el triple femicidio narco. No obstante, se confirmó que había ingresado de forma ilegal al país, por lo que su condición sería de indocumentado.

Iara Daniela Ibarra

Una joven argentina de 19 años, identificada como pareja de Villanueva Silva y como la otra presunta propietaria de la vivienda, también fue imputada por homicidio agravado, luego de que ambos fueran detenidos en un hotel alojamiento de Florencio Varela, donde se escondían mientras se realizaba un allanamiento en el domicilio.

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio narco

Andrés Maximiliano Parra

Parra fue identificado como un joven de 18 años, quien también viviría en la zona donde se encuentra la casa del triple crimen. Él fue uno de los primeros detenidos, debido a que fue encontrado mientras limpiaba los rastros de sangre que habían quedado en el interior de la propiedad.

Magalí Celeste González Guerrero

Al igual que Parra, Magalí Celeste González Guerrero, una mujer argentina de 28 años, fue detenida el miércoles pasado en la vivienda. También se encontraba limpiando los rastros de la escena del crimen, por lo que ambos fueron imputados por el delito de “encubrimiento agravado”. Actualmente, permanece detenida en el penal de Melchor Romero.

Florencia Ibáñez

Por último, Florencia Ibáñez fue identificada como la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro. La joven se presentó el lunes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, y reconoció que había viajado en el Volkswagen Fox que habría servido como vehículo de apoyo.

La mujer se entregó a las autoridades el lunes pasado

“Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”, explicó el abogado defensor de Sotacuro Lázaro sobre la naturaleza de su entrega. Asimismo, señaló que la mujer no tenía donde ir y que habría sido amenazada.





