“Si te metes conmigo…”: la frase que “Pequeño J” escribió antes de escapar



En las últimas horas se supo que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, dejó un mensaje en la vivienda de su pareja en Isidro Casanova, poco antes de escapar y transformarse en el prófugo más buscado de la Argentina tras el triple crimen de Florencio Varela.





“Tu Dios te ama... si te metes conmigo te metes con Dios”, escribió con fibrón negro en una de las puertas de la casa, según confirmaron fuentes policiales. La desafiante frase refleja la sensación de supremacía que cultivaba el joven de 20 años, señalado como el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).





Durante el allanamiento realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, los efectivos encontraron una pistola Glock con municiones ocultas en un colchón, además de pasaportes, documentos de familiares y comprobantes de transferencias en dólares hacia La Libertad, Perú, su lugar de origen.





Para los investigadores, Valverde Victoriano no fue quien ejecutó los homicidios, sino el cerebro de una organización narco transnacional que actuaba en la Villa 1-11-14 y el sur del conurbano bonaerense.





“Pequeño J” no tenía antecedentes penales en Argentina ni en Perú, algo que, según los fiscales, se debía a que evitaba involucrarse de manera directa en los crímenes.





La frase de "Pequeño J" en la puerta de la casa de su novia.





El caso dio un giro clave con su detención en Perú, cuando intentaba escapar oculto en un camión de pescado sobre la Panamericana Sur. La captura fue posible gracias al rastreo de su celular y se concretó en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol.









Al ser trasladado, el acusado rompió el silencio y se defendió: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”.





La Justicia argentina ya inició los trámites de extradición, mientras que en paralelo se avanza sobre la red criminal que habría organizado y ejecutado la tortura y asesinato de las tres jóvenes. /





