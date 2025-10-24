"Tumbaya se suma a la ola naranja" expreso Medina en el cierre de campaña de JUJUY CRECE EN TUMBAYA



El jornada de ayer en horas de la tarde por las calles Tumbaya se realizo el cierre de campaña con una caminata por las calles del pueblo encabezada por el Comisionado electo en las pasadas elecciones de mayo Lic. Javier Medina.

Acompañado de la militancia tumbayeña pidió el apoyo el próximo domingo y expreso: "El Frente Jujuy Crece, que es el frente que hoy nos representa y es la representación necesaria que necesitamos porque queremos seguir trabajando para la gente y mejorar su calidad de vida de lo Tumbayeños”.





Acompañado por vecinos y militantes en la recorrida por las distintas arterias del pueblo añadió "Venimos pidiendo que este domingo, el 26 de octubre, nos acompañen, voten naranja, nos elijan porque el día de mañana van a defender Jujuy y van a seguir trabajando para que Jujuy siga creciendo".









