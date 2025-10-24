"Tumbaya se suma a la ola naranja" expreso Medina en el cierre de campaña de JUJUY CRECE EN TUMBAYA

El jornada de ayer en horas de la tarde por las calles Tumbaya se realizo el cierre de campaña con una caminata por las calles del pueblo  encabezada por el Comisionado electo en las pasadas elecciones de mayo Lic. Javier Medina.

Acompañado de la militancia tumbayeña  pidió el apoyo el próximo domingo y expreso: "El  Frente Jujuy Crece, que es el frente que hoy nos  representa y es la representación necesaria que necesitamos  porque queremos seguir trabajando para la gente y mejorar su calidad de vida de lo Tumbayeños”.


Acompañado por vecinos y militantes en la recorrida por las distintas arterias del pueblo  añadió "Venimos pidiendo que este domingo, el 26 de octubre, nos acompañen, voten naranja, nos elijan porque el día de mañana van a defender Jujuy y van a seguir trabajando para que Jujuy siga creciendo".



