El Concejo Deliberante entregó los Reconocimientos Lola Mora 2026

26 marzo, 2026 El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañó al presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, en la entrega de los Premios Lola Mora por el año 2026. Este es un reconocimiento a mujeres de la capital que se destacaron en distintos ámbitos de la sociedad jujeña como actividades deportivas, ártsticas realizado en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

En el marco del Mes de la Mujer, el Intendente Raúl “Chuli” Jorge, felicitó a todas las galardonadas, “estoy acompañando a todo el Concejo Deliberante que entregan estos premios tan justos para diversas mujeres en una serie de actividades que realizan en la comunidad, desprendidas de todo egoísmo ofrecen a la comunidad todo lo que saben hacer y estoy muy orgulloso de todas ellas”.

Seguidamente,el Intendente Jorge, destacó la importancia de los reconocimientos en una diversidad de actividades y su compromiso con sus vecinos, “nos dan un ejemplo permanente en cada una de sus labores solidarias y el compromiso con los vecinos. Felicito al Concejo Deliberante por los reconocimientos y la participación de todas las fuerzas políticas”.

Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, expresó su satisfacción por una nueva entrega de los Reconocimientos Lola Mora por el año 2026, “es un honor para mí estar presente en este acto instaurado por la ordenanza 6161, con el objetivo de reconocer y felicitar a mujeres que inspiran en su trabajo cotidiano, valiente y solidario. Buscamos no solo visibilizar, sino reconocer una trayectoria, constancia, solidaridad y talento una seria de valores y principios que toda la sociedad tiene que tener”.

Las galardonadas fueron:

Eliana Lucia Alemán, Carmen Mercedes Martínez, Cristina Romano, Ivonne Ruiz, Huidobro Noemi, Nélida Salerno, Dolores Alcira Salazar, María Eugenia Burgos, Ana María Mellano de Diego, Jorgelina Francisca Argañaraz, Roció Lorena Pérez Hna, Sara Gabriela Burgos.



