Agenda cultural en espacios y centros culturales de la capital: del 23 al 29 de abril

Desde muestras hasta talleres y encuentros, con opciones gratuitas y aranceladas: así es la agenda cultural que llena nuestros centros y espacios culturales.

22 DE ABRIL DE 2026

Del 23 al 29 de abril, la agenda cultural ofrece muestras, talleres y encuentros en distintos espacios de San Salvador. Propuestas gratuitas y aranceladas, pensadas tanto para residentes como para turistas en los firentes centros culturales

Talleres y muestras en la agenda cultural de la capital

Del 23 al 29 de abril, la agenda cultural de Jujuy ofrece muestras, talleres y encuentros en distintos espacios de San Salvador.

Propuestas gratuitas y aranceladas, pensadas tanto para residentes como para turistas

CAJA Centro de Arte Joven Andino En Alvear 534, el C.A.J.A. mantiene abierta la muestra colectiva “T'IKRAY” hasta el 11 de mayo, con entrada libre y gratuita de 8 a 20. En ese marco, el jueves 23 se dictarán dos talleres gratuitos: “Primeros Trazos: Introducción al Dibujo del Cuerpo Humano” de 10:30 a 13 y la JAM de dibujo “Cuerpo en Proceso”, el viernes 24 de 17:30 a 20:30, a cargo de Aylén Valeriano y Kevin Armella.

Las propuestas aranceladas incluyen el Taller de Teatro para jóvenes y adultos con Damián Zanin y el Taller de Dirección Creativa Musical con Favio Barbieri, ambos el jueves 23 de 19 a 21. La programación continúa con “Explorando la Técnica Mixta” el lunes 27 de 18 a 20, una nueva edición del Taller de Teatro el martes 28 de 19 a 21 y “Crecemos Pintando” el miércoles 29 de 18 a 20.

Casa de las Letras y Culturarte

En Belgrano 1327, la Casa de las Letras ofrece el martes 28 el taller gratuito “El canto con caja”, a cargo de Elsa Tapia de 18 a 20, y el miércoles 29 un taller de lectura coordinado por Matilde Almada en el mismo horario.

En paralelo, el Centro Cultural Culturarte mantiene la muestra “Personajes” del artista Miguel Vaca hasta el 3 de mayo, con visitas guiadas para grupos y escuelas, previa solicitud a culturartejujuy@gmail.com.

Casa Museo Macedonio Graz y Casa Silvetti

En Lamadrid esquina Güemes, el Museo Macedonio Graz presenta la muestra “Tejido y Territorio” de Eulalia Villafañe hasta el 4 de mayo. Además, ofrece visitas guiadas gratuitas “Conociendo a Macedonio Graz” de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 21, con inscripción previa a agendamacedoniograz@gmail.com. El jueves 23 se dictará el taller de cerámica “Manos que crean”, a cargo de Flora Párraga de 16 a 18, arancelado, y a las 20:30 se presentará Macedonio Jazz, con Vilca Band, Leila Pascale Grupo y Jazz Essence, con entrada gratuita.

En Casa Silvetti, en Canónigo Gorriti 295, se puede visitar la muestra “Paisajes de la colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy”, inaugurada en febrero y vigente hasta junio de 2026, con entrada libre y gratuita de 8 a 20.

Esta programación semanal es organizada por Ñandú Yaguar – Juan Pablo Ramírez en el marco de la propuesta de centros culturales del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy.



