Convocan a participar de la jornada "Juntos por la salud" en Alto Comedero

La cartera sanitaria continúa con propuestas abiertas a la comunidad para fortalecer la promoción y la prevención.

22 DE ABRIL DE 2026

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Mesa de Promoción y Prevención, continúa con múltiples propuestas abiertas a la comunidad en toda la provincia, promoviendo hábitos saludables en todas las edades, la importancia del cuidado y el bienestar, así como la mejor calidad de vida.

En ese sentido, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física y el Día Mundial de la Salud, este viernes 24 de abril desde las 14 horas se realizará la Gran Feria de Salud “Juntos por la Salud” en el Multiespacio El Alto, sito en Avenida Ing. Carlos Snopek 1647, del Barrio Alto Comedero en la capital jujeña, destinada a la comunidad educativa y público en general llevando botella de agua y ropa cómoda.

En la jornada, se podrá acceder a stands y consejerías sobre dengue y chikungunya; vacunación en niños y adolescentes; salud bucal en niños y adolescentes; salud sexual integral para niños y adolescentes; alimentación saludable para niños y adolescentes; educación para la salud con información sobre tuberculosis, vínculos saludables entre pares, lavado de manos y crecimiento y desarrollo para niños y adolescentes; salud mental; testeos de vih/sífilis; sensibilización sobre la donación de órganos y donación de sangre; Seguridad Vial y Movida de baile con distintos ritmos.

“En esta ocasión nos acompañan instituciones como la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Instituto Nuevo Horizonte, Bomberos y Seguridad Vial para compartir una nueva actividad pensada para toda la familia, con propuestas para todas las edades cerrando el Mes de la Salud”, explicó Agustina Manzur, referente de la Mesa de Promoción y Prevención.

Actividades para el cuidado de la salud en toda la provincia

Con diferentes proyectos, el Ministerio de Salud fortalece el trabajo en todo el territorio de la provincia. En el transcurso del mes de abril, a través de “Más movimiento, más vida”, “Posta Bailable”, “Salud se mueve”, “Juntos por la salud” y “Juntos por el Bienestar” se desarrollaron diferentes actividades en espacios céntricos y en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy y las localidades de Bárcena, Volcán y Los Alisos con la participación aproximada de 800 personas.

Los objetivos de estas acciones son fomentar hábitos saludables y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la actividad física y la alimentación saludable, entre otros; detectar factores de riesgo mediante controles antropométricos; promover el testeo rápido de VIH y sífilis; fortalecer la prevención de enfermedades, en especial, crónicas como diabetes, hipertensión y complicaciones cardiovasculares y promover el cuidado de la salud mental.



