Con la presencia del intendente Jorge, comenzó la construcción del séptimo multiespacio en Alto Comedero

29 abril, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio a la construcción de un nuevo multiespacio en el populoso sector de Alto Comedero. La obra se emplazará en el acceso a las 150 Hectáreas, en la intersección de avenida 9 de Julio y Los Nogales, y se estima su finalización en un plazo de siete meses.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, y el titular de la Delegación Municipal de Alto Comedero, Iván Meri, presenció el inicio de los trabajos. El proyecto contempla, además del multiespacio, obras complementarias como la pavimentación de arterias circundantes, la instalación de nuevos juegos infantiles y un gimnasio urbano.

En ese marco, el jefe comunal expresó, “lo habíamos anunciado y hoy ya estamos dando los primeros pasos. La obra está adjudicada y en ejecución. Además, la Delegación Municipal de Alto Comedero se comprometerá con el pavimento perimetral de este gran espacio verde y futuro multiespacio, que será el segundo en el sector. En una zona que carece de equipamiento, esta presencia municipal refuerza la idea de un Estado presente”.

Asimismo, Jorge destacó el avance de otras obras en la zona, “muy cerca de aquí, junto a la Provincia y la Municipalidad de Palpalá, estamos trabajando en la pavimentación de la avenida Juella, complementando circuitos que permitirán conectar distintos sectores de esta gran urbanización”.

Por su parte, Aldo Montiel, precisó que el nuevo multiespacio se construye “en el acceso a las 150 Hectáreas, sobre avenida 9 de Julio esquina Los Nogales, en cercanías del NIDO ‘Ara San Juan’, dando inicio a la ejecución del séptimo multiespacio de la ciudad”.

El funcionario ,resaltó además la apropiación de estos espacios por parte de la comunidad, “los multiespacios han sido rápidamente adoptados por los vecinos en otros sectores, por lo que asumimos el compromiso de seguir distribuyéndolos en toda la ciudad”. Y agregó, “esta obra no solo incluye el multiespacio, sino también intervenciones complementarias, como pavimento y dársenas sobre avenida 9 de Julio, en trabajo conjunto con la Delegación de Alto Comedero”.

En relación a los trabajos, aclaró, “pedimos a los vecinos que no se preocupen por el retiro momentáneo de los juegos y del gimnasio urbano, ya que serán reemplazados por equipamiento nuevo. También se renovará el alumbrado, con la intervención de la Secretaría de Servicios Públicos, en el marco de una nueva mejora urbana con fuerte impacto social”.

Finalmente, Montiel señaló que “la comunidad genera rápidamente actividades en estos espacios, tanto propias como municipales, por lo que esperamos que la obra avance con celeridad. Solicitamos paciencia a los vecinos, ya que en aproximadamente siete meses podría estar finalizada”.

Por último, Iván Meri destacó, “esto refleja una gestión municipal que apuesta a la descentralización de servicios y a la llegada de obras a todos los distritos de la ciudad. Este multiespacio será un punto de encuentro para vecinos y vecinas de Alto Comedero”.

Además, adelantó que “se trabajará en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas para pavimentar las cuadras aledañas, consolidando un espacio de integración para sectores como las 150 Hectáreas, el barrio Che Guevara, Lucas Arias, 18 Hectáreas y 47 Hectáreas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Ryv1t-qr6OQ