SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN “LA JUSTICIA DEL FUTURO: CUANDO LA COLABORACIÓN SE PONE EN MOVIMIENTO”

abril 29, 2026

La jornada de capacitación “La justicia del futuro: cuando la colaboración se pone en movimiento” se desarrolló en la jornada de hoy, en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de Jujuy, organizada por la Oficina de Bienestar Laboral en articulación con la Escuela de Capacitación Judicial, y estuvo a cargo de la especialista Melina Jajamovich, quien desarrolla la propuesta formativa orientada a fortalecer la colaboración y el trabajo en equipo dentro de las instituciones judiciales.

Participaron de la apertura de la actividad los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Federico Francisco Otaola, presidente; Mariano Gabriel Miranda, vicepresidente; María Eugenia Nieva, directora de la Escuela de Capacitación Judicial; Eduardo Esteban Uriondo y Gonzalo César de la Colina. Asimismo, estuvieron presentes la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Dra. María Gabriela Burgos; el Procurador General Adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Diego Chacón; y la vicepresidenta primera del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dra. María Laura Flores; jueces, fiscales, defensores oficiales públicos, funcionarios y empleados judiciales.

El Dr. Mariano Miranda tuvo a su cargo las palabras de apertura, destacando la importancia de este tipo de espacios de capacitación. En ese marco, expresó: “Quiero darles la bienvenida a este encuentro de la justicia del futuro, cuando la colaboración se pone en movimiento, y compartir con ustedes los objetivos trazados por esta Suprema Corte de Justicia a través de la Oficina de Bienestar Laboral”.

El magistrado subrayó que desde hace aproximadamente un año y medio se impulsa un nuevo paradigma institucional centrado en el bienestar laboral como eje de la cultura organizacional. “Entendemos que no hay un servicio de justicia posible sin personas que se sientan bien, que puedan desarrollarse y trabajar en entornos saludables y en equipos colaborativos”, afirmó.

Asimismo, el Dr. Miranda resaltó el trabajo sostenido de la Oficina de Bienestar Laboral, integrada por funcionarios judiciales que, además de sus tareas habituales, llevan adelante acciones orientadas a mejorar las condiciones de trabajo. En ese sentido, remarcó que se trata de un proceso progresivo que requiere continuidad y compromiso.

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia también valoró las experiencias compartidas a nivel nacional en el marco de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), en espacios como Juslab, que permitieron intercambiar prácticas innovadoras y fortalecer el enfoque colaborativo en el ámbito judicial.

Finalmente, expresó su deseo que la jornada resulte provechosa para todos los asistentes y contribuya a generar aprendizajes significativos que impacten positivamente en los espacios laborales, promoviendo el bienestar y la colaboración como objetivos centrales del servicio de justicia.

Seguidamente, la disertante Melina Jajamovich dio inicio a la capacitación con diversas dinámicas participativas, orientadas a fomentar el trabajo en equipo, la innovación y la construcción de entornos laborales saludables.



