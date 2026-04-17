El intendente Raúl Jorge encabezó la entrega de los Premios San Francisco de Asís

17 abril, 2026

En una emotiva ceremonia que reunió a deportistas de toda la provincia, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la entrega de los Premios San Francisco de Asís en su 29ª edición, acompañando a la Fundación Niños 2000 en este tradicional reconocimiento al deporte jujeño.

Durante la velada, se destacó la consagración de la taekwondista Luciana Álvarez, oriunda de La Quiaca, quien recibió el San Francisco de Oro en la categoría deporte federado, mientras que el equipo de newcom de Alto Comedero fue distinguido con el San Francisco de Oro en la categoría social, reflejando el crecimiento del deporte inclusivo y comunitario.

En este marco, el intendente Jorge valoró la continuidad de estos premios y su consolidación dentro de la agenda oficial de la ciudad. “Un año más colaborando con estos premios, junto a la Fundación Niños 2000 y Benicio Ruiz, con esta idea que hemos tomado inmediatamente para que forme parte de las actividades oficiales”, expresó. Asimismo, destacó la evolución del certamen al incorporar un jurado, lo que permite que las distinciones sean “más democráticas, justas, participativas e inclusivas”.

El jefe comunal también resaltó el valor del deporte en la sociedad: “Lo que mejor define el orgullo jujeño es reconocernos como una sociedad que lucha, que trabaja y que celebra el deporte como una forma de combatir las debilidades del ser humano y de la comunidad, donde se dan ejemplos extraordinarios como los que vimos en esta gran fiesta”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, calificó la jornada como “muy emotiva” y destacó el carácter provincial del reconocimiento, “es una premiación importante para el deporte jujeño, no solo de San Salvador de Jujuy. La ganadora del San Francisco de Oro es una joven de La Quiaca, reconocida incluso a nivel internacional”. Además, remarcó que “no tiene nada que ver con la política, sino con la trayectoria y la ética deportiva, evaluada por un jurado de exdeportistas y deportistas en actividad”.

En la misma línea, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, manifestó: “Estamos muy contentos y emocionados. Fue un éxito ver a tanta gente que hace tanto sacrificio para practicar el deporte que le gusta. Llegaron desde distintos puntos de la provincia para recibir este reconocimiento”. También valoró el trabajo articulado del equipo municipal y el compromiso sostenido de la organización: “Vamos por la edición número 30 el próximo año”.

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, subrayó la trayectoria y legitimidad del premio: “No hay muchos antecedentes de reconocimientos que hayan alcanzado 29 ediciones con esta convocatoria y representatividad. Es un honor para la Municipalidad ser parte del crecimiento deportivo de cada uno”. Asimismo, destacó el rol del deporte como herramienta de contención, especialmente en los jóvenes.

A su turno, el presidente de la Fundación Niños 2000, Benicio Ruiz, celebró las casi tres décadas de trabajo ininterrumpido, “son 29 años de arduo trabajo, pero vale la pena. Los deportistas hacen un esfuerzo enorme, dejan muchas cosas en el camino, y este reconocimiento busca poner en valor todo ese sacrificio”. Además, agradeció el acompañamiento del municipio y anticipó que ya se trabaja en la próxima edición.

Finalmente, Luciana Álvarez expresó su emoción tras recibir el máximo galardón en deporte federado, “estoy muy feliz, fue una sorpresa. Es una motivación para seguir entrenando y mejorando. Saber que hay un reconocimiento al esfuerzo es muy importante”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vjG07WmAPHs