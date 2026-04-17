El poder judicial y la municipalidad de humahuaca firmaron un convenio para la consstrucción de un centro judicial

abril 17, 2026

El Poder Judicial y la Municipalidad de Humahuaca firmaron un convenio de cesión de espacio físico destinado a la construcción de un Centro Judicial que estará instalado en esa ciudad, en el marco del proceso de descentralización y fortalecimiento del servicio de justicia en el territorio provincial.

El acuerdo fue rubricado hoy, 17 de abril de 2026, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Tribunales, con la presencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Federico Francisco Otaola —presidente—, Mariano Gabriel Miranda —vicepresidente—, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo; y la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua.

El convenio establece la cesión gratuita por parte del municipio de un terreno destinado a la construcción del Centro Judicial de Humahuaca, cuya ejecución estará a cargo del Poder Judicial, incluyendo el financiamiento, dirección técnica y desarrollo de la obra, además de la creación de un espacio comunitario con fines educativos e institucionales.

En ese marco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola, expresó que el convenio se realiza con el objetivo de continuar el proceso de descentralizar la Justicia en la provincia, en respuesta al crecimiento de la población.

“Ya se crearon cinco centros judiciales. Es un proceso de descentralización y agradecemos la donación del municipio del terreno donde estará instalado el centro judicial”, indicó el Dr. Otaola.

Por su parte, la intendenta Karina Paniagua destacó que el acuerdo permitirá realizar la construcción del Centro Judicial de Humahuaca y remarcó el impacto regional de la iniciativa: “Entendimos que no se trata solo de una cuestión local, sino regional, porque la gente va a poder acercarse al juzgado más próximo, evitando traslados y gastos para las familias, esto facilita el acceso a la justicia”.

Finalmente, la jefa comunal indicó que el nuevo centro estará ubicado en el barrio San José, sobre avenida Juan Manuel Fangio y calle Islas Malvinas, donde actualmente ya funciona una dependencia judicial.



