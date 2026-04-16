"Mujeres Creando en Escena", una noche de arte con cuatro artistas y creadoras locales

Este viernes 17 de abril, "Mujeres Creando en Escena" reúne a cuatro artistas en la Casa Museo Macedonio Graz. A las 20, con entrada libre y gratuita.

16 DE ABRIL DE 2026

Cuatro artistas, una noche y un espacio que sabe recibir: este viernes 17 de abril, la Casa Museo Macedonio Graz abre sus puertas para "Mujeres Creando en Escena", una propuesta que pone en primer plano la creación femenina local. La cita es a las 20 horas en Museo Macedonio Graz Lamadrid esquina Güemes, y el ingreso es libre y gratuito.

La propuesta llega con el respaldo del Ministerio de Cultura y Turismo y con algo que no siempre es fácil de conseguir: cuatro creadoras sobre el mismo escenario en una misma noche.

Tati Domínguez, Noelia Aveldaño, Daniela Salas y Tamara Cari son las protagonistas de la noche. La locución estará a cargo de Carolina González, que pondrá voz al hilo que une las propuestas.

La Casa Museo Macedonio Graz es uno de esos lugares que gana con cada actividad que aloja: patrimonio histórico en pleno centro de la capital que, una vez más, se convierte en escenario vivo.

Cuándo y dónde: viernes 17 de abril, 20 horas. Casa Museo Macedonio Graz, Lamadrid esquina Güemes, San Salvador de Jujuy. Entrada libre y gratuita.