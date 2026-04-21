Rescate camino al Chañi: intenso operativo salvó a un hombre de 79 años

Equipos provinciales desplegaron un operativo en La Encrucijada para asistir a un hombre de 79 años tras una caída en altura.

21 DE ABRIL DE 2026

Durante dos jornadas consecutivas, organismos provinciales desplegaron un amplio operativo de rescate en la zona de La Encrucijada, camino al cerro Chañi, para asistir a un hombre de 79 años que sufrió una grave caída en altura.

El incidente ocurrió a aproximadamente 500 metros de altura, donde la víctima presentó fractura de costilla, hematomas, fisura craneal y hemorragia interna, lo que le impedía movilizarse por sus propios medios.

El operativo contó con la intervención de dos comitivas integradas por personal de Defensa Civil, Bomberos de la División Rescate, CEOP, efectivos de la Seccional N° 54 de Yala, Criminalística, SAME y el apoyo de un baqueano de la zona.

En tanto, una ambulancia del SAME aguardó en un punto estratégico para realizar el diagnóstico inicial y proceder al traslado del paciente.

El operativo concluyó con éxito, destacándose el trabajo coordinado y el profesionalismo de todos los equipos intervinientes.