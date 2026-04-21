Turismo federal: Jujuy expuso sus desafíos en una jornada del CFI en Buenos Aires

Autoridades provinciales debatieron junto a otras jurisdicciones los desafíos del turismo y posibles líneas de trabajo.

21 DE ABRIL DE 2026

El Turismo federal fue el eje de una jornada realizada este martes en Buenos Aires por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde Jujuy participó para debatir desafíos del sector y posibles líneas de trabajo.

Durante el bloque de trabajo, se presentaron cuatro pilares fundamentales para orientar la agenda común: planificación estratégica, conectividad, tecnología e inversión. El objetivo central es identificar desafíos clave y consensuar acciones que combinen la visión política con la capacidad operativa en cada territorio.

"Este encuentro en el CFI es un paso fundamental para consolidar una Hoja de Ruta con verdadera visión federal. El turismo es un gran motor de empleo para nuestras provincias, pero para que ese impacto sea equilibrado necesitamos diagnósticos compartidos que nos permitan achicar las brechas territoriales y superar los desafíos estructurales que hoy tiene el sector", señaló Federico Posadas.

La jornada incluyó charlas temáticas colaborativas lideradas por especialistas para profundizar en sistemas de información turística y financiamiento. Estos espacios de debate permitieron a los equipos técnicos provinciales intercambiar experiencias sobre las realidades locales y la competencia entre destinos.

"Trabajamos sobre ejes operativos muy concretos: conectividad, innovación tecnológica y esquemas de financiamiento. Consensuar una ruta de acción conjunta nos da la capacidad necesaria para atraer inversiones y mejorar la competitividad de nuestros destinos regionales, adaptándonos a las nuevas formas de viajar que exige el mercado actual", explicó Diego Valdecantos.

Al cierre del plenario, se realizó una puesta en común de las conclusiones que integrarán la Hoja de Ruta final. Este documento servirá como marco de referencia para las futuras inversiones y políticas públicas orientadas a un crecimiento equilibrado en todas las provincias.