RUGBI : Las Yaguaretés cerraron el Seven de Hong Kong con una gran victoria ante Sudáfrica

19-04-2026 | 08:03

Foto: Prensa UAR.

Y sobre el final llegó la primera victoria de Las Yaguaretés en Hong Kong. En su primera experiencia con los mejores equipos del Circuito Mundial, el seleccionado nacional pudo cerrar la etapa inicial con una sonrisa ante Sudáfrica.

El equipo dirigido por Nahuel García no estuvo preciso con las conversiones, pero aún así se impuso por los tries de Cristal Escalante, Sofía González, Virginia Brígido, Talía Rodich y Azul Medina para coronar el 25-10 que cortó la serie de derrotas en Asia.

Luego de clasificar como las mejores del circuito Seven 2, Las Yaguaretés empezaron su camino en Hong Kong con caídas ante Francia (29-14), Estados Unidos (27-5) y España (17-12 en el suplementario).

En la fase de reclasificación, la Selección cayó ajustadamente contra Brasil (19-17) y solo le quedaba este partido contra Sudáfrica para irse con otra imagen de Hong Kong.

Además de volver al triunfo, Las Yaguaretés lograron vencer por primera vez a Sudáfrica luego de perder en los otros dos antecedentes previos.

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