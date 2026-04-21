Se puso en marcha el primer torneo de FC25 organizado por Zona Gamer

21 abril, 2026

Con un total de 32 participantes y bajo una modalidad de “mundialito”, el equipo de Zona Gamer inauguró su primer certamen de e-sports. La iniciativa busca consolidar un espacio de recreación tecnológica para jóvenes de la ciudad, ofreciendo premios en efectivo y sorteos.

En una jornada marcada por la expectativa y la pasión por los videojuegos, el equipo de Zona Gamer dio inicio a su primer torneo oficial de FC25, destinado a un amplio rango etario que abarca desde adolescentes hasta jóvenes adultos. El evento representa un hito para la organización, que busca profesionalizar y fomentar los encuentros de deportes electrónicos a nivel local. Con esta primera experiencia, Zona Gamer sienta las bases para futuros encuentros que prometen seguir creciendo en convocatoria y nivel competitivo dentro de la comunidad gamer local.

Bárbara Benítez, coordinadora de Zona Gamer, expresó su entusiasmo durante la apertura de la fecha, “armamos un torneo de FC25 para chicos de 12 en adelante, y tenemos chicos hasta de 26 años que se han inscripto; es el primer torneo que hacemos, así que estamos muy contentos y muy expectantes”. Benítez destacó además que el éxito de la convocatoria es fruto del trabajo conjunto de todo su equipo de trabajo que diseñó un torneo bajo un esquema competitivo que emula las grandes ligas del fútbol internacional.

Al respecto, Juan Jerez, uno de los organizadores, detalló que la estructura cuenta con 32 participantes que se inscribieron durante las últimas dos semanas. “La modalidad es tipo mundial, con grupos que pasarían de a dos a una instancia preliminar, después a octavos, cuartos, semifinal y final”, explicó Jerez sobre la hoja de ruta que seguirán los contendientes en el fixture.

Por su parte, Jairo Fernández, también integrante de la organización, precisó que se trata de un “campeonato relámpago” que se desarrollará íntegramente en una sola jornada. “Los partidos tienen una duración inicial de entre 3 y 4 minutos, extendiéndose a 8 minutos para la gran final”, sostuvo, y agregó, “la puntualidad es un factor clave, con apenas 15 minutos de tolerancia antes de iniciar la fase de grupos, donde cada zona disputa tres partidos para definir a los mejores dos clasificados”.

Con el objetivo de fomentar la participación y premiar el desempeño, la organización dispuso de una bolsa de premios financiada a través de una inscripción mínima de 3.000 pesos por participante. Los ganadores recibirán incentivos económicos de 40.000 pesos para el primer puesto y 20.000 pesos para el segundo. En este sentido, Fernández subrayó que el compromiso con los asistentes va más allá de lo monetario: “También tenemos algunos regalitos para los chicos, vouchers, y regalos que hacemos desde Zona Gamer”.