Este viernes 24 comienza la Semana Latinoamericana de la Danza en San Salvador de Jujuy

21 abril, 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a disfrutar de la Semana Latinoamericana de la Danza, que se desarrollará del 24 al 29 de abril en distintos espacios culturales de la ciudad, en el marco de las celebraciones por el mes aniversario de la capital jujeña. La propuesta declarada de interés cultural por el municipio capitalino contará con la participación de delegaciones de 12 países de Latinoamérica, con representantes de Centroamérica, el Cono Sur y el Mercosur.

Al respecto, el director de Cultura, Joaquín López, destacó la relevancia de este encuentro que reunirá a destacados artistas de toda la región, “Estamos muy felices de poder acercar a la ciudad y a la provincia una propuesta de gran nivel, que sin dudas deslumbrará a toda la comunidad, de la mano del director de la iniciativa,Héctor Böhâmia Wültrich , quien hizo posible este importante evento”. En este sentido, subrayó además el acompañamiento del municipio a este tipo de iniciativas, “con el orgullo de seguir posicionando a la ciudad a través de expresiones culturales, e invitando a vecinos y visitantes a ser parte de cada función y vivir una experiencia única junto a artistas de altísimo nivel”.

El evento forma parte de una iniciativa impulsada por la plataforma escénica Projekt Büro, creada por el coreógrafo y director Héctor Böhâmia Wültrich, que promueve el encuentro intercultural a través de la danza, integrando diversas estéticas que van desde lo tradicional y folclórico hasta expresiones contemporáneas y urbanas.

En este marco, el director del festival, Héctor Böhâmia Wültrich, adelantó que se tratará de “un evento que reunirá diversas estéticas de la danza”, y señaló que la apertura tendrá lugar el viernes 24 a las 20 horas en el Teatro Mitre, con una gala dedicada a la danza folclórica protagonizada por delegaciones de distintos países latinoamericanos.

La programación incluirá una amplia agenda de propuestas formativas y espectáculos. El viernes 24 de abril, en la Escuela Superior de Danza Norma Fontenla (Ciudad de las Artes), se desarrollarán diversas instancias de formación, entre ellas clases magistrales y talleres destinados a bailarines, docentes y coreógrafos de distintos niveles, varios de ellos con cupos agotados. Ese mismo día, a las 20:00 en el Teatro Mitre, tendrá lugar el espectáculo “Entre Mitos & Tradición”, con la participación de elencos de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

El sábado 25 continuará la propuesta formativa con nuevas masterclass en la Escuela Superior de Danza Norma Fontenla, incluyendo la clase “Contempurbano”, una fusión de danza contemporánea y ritmos urbanos, y un taller de Swing y Bolero Criollo costarricense, abierto al público en general. Durante la tarde, a las 17:00 en el Cine Teatro Municipal Select, se presentarán compañías nacionales e internacionales, mientras que por la noche, a las 20:00 en el Teatro Mitre, se ofrecerá el espectáculo “Del Ballet al Moderno”, con destacadas compañías de Argentina y Brasil.

El programa de extensión llevará la danza a otros puntos de la provincia, con funciones el sábado 25 en el Club Atlético Terry de Tilcara y el domingo 26 en el Polideportivo Municipal de Humahuaca, promoviendo el acceso a la cultura en distintas localidades.

El domingo 26, a las 19:00 en el Cine Teatro Municipal Select, se presentará “Diversos”, con compañías de CABA, Brasil, Corrientes y Jujuy. En tanto, el lunes 27 se dictará una nueva masterclass en la Escuela Superior de Danza Norma Fontenla, con un taller de danza negra afroperuana y marinera norteña destinado a bailarines de folclore de nivel intermedio y avanzado, con últimos cupos disponibles.

La programación continuará el martes 28 de abril a las 21:00 en el Teatro Mitre con “Estación Central”, una creación de Héctor Böhâmia Wültrich que integra a más de 30 artistas en escena, combinando diversos lenguajes expresivos.

Finalmente, el miércoles 29 de abril se realizará “Celebrando la Danza” a las 10:00 en la Escuela Superior de Danza Norma Fontenla, y la Gala de Cierre a las 21:00 en la Sala Mayor del Teatro Mitre, con propuestas de México, Perú y Argentina, coronando una semana dedicada a la integración cultural y la diversidad de la danza latinoamericana.